«Εγώ είμαι το ARMY και το ARMY είναι εγώ», σχολιάζει o Jin των BTS.

Όλοι γνωρίζουν ότι οι θαυμαστές των BTS υποστηρίζουν πραγματικά φανατικά το αγαπημένο τους συγκρότημα της K-pop και ο Jin θέλει να ξέρουν ότι τα συναισθήματά τους είναι αμοιβαία.

Σε ένα ηχητικό απόσπασμα που δημοσίευσε η Big Hit Music με αφορμή το επερχόμενο άλμπουμ – ανθολογία των BTS με τίτλο «Proof», ο 29χρονος τραγουδιστής αποκάλυψε ότι επέλεξε τα τραγούδια «Moon» και «Jamais Vu» για να συμπεριληφθούν στο tracklist της συλλογής για να υπενθυμίσει στους ARMY πόσο πολύ τους εκτιμά.

«Ήθελα να βάλω το “Moon” και το “Jamais Vu” ώστε να τους δώσετε άλλη μια ακρόαση», δήλωσε ο Jin στα κορεατικά στο απόσπασμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Big Hit Music στο Twitter και το οποίο συνοδεύεται από αγγλικούς υπότιτλους.

«Όλοι γνωρίζουν ότι το ARMY και εγώ είμαστε αχώριστοι, όπως η Γη και το φεγγάρι. Και είναι ήδη γνωστό ότι αυτό είναι το θέμα του “Moon”», πρόσθεσε.

Το «Proof», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουνίου, συγκεντρώνει τα τραγούδια των BTS σε τρεις δίσκου, ενώ θα περιλαμβάνει επίσης και τρία νέα πρωτότυπα τραγούδια.

Σε άλλο σημείο του αποσπάσματος, ο Jin αναφέρθηκε στον θετικό αντίκτυπο των υπόλοιπων μελών των BTS και των θαυμαστών τους.

«Τώρα, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου εγώ είμαι το ARMY και το ARMY είναι εγώ», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε ενωθεί σε ένα. Η πορεία που έχω ακολουθήσει μέχρι τώρα δεν θα ήταν δυνατή χωρίς το ARMY. Ακριβώς όπως στους στίχους του “Jamais Vu”, όποτε τα πράγματα δυσκολεύουν και εξαντλούμαι, θα σκέφτομαι τα μέλη του συγκροτήματος και τους ARMY που ήταν το καταφύγιο και η παρηγοριά μου και θα κάνω περισσότερη καλή μουσική», συνέχισε.

Το «Jamais Vu», το οποίο το ερμήνευσαν ο Jin, ο J-Hope και ο Jungkook, συμπεριλήφθηκε τόσο στο μίνι άλμπουμ «Map of the Soul: Persona» των BTS που κυκλοφόρησε το 2019 όσο και στο άλμπουμ «Map of the Soul: 7», το οποίο ακολούθησε το 2020. Στο «Map of the Soul: 7» συμπεριλήφθηκε και το σόλο τραγούδι «Moon» του Jim.