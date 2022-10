Ο Jin των BTS τραγούδησε το «The Astronaut» μαζί με τους Coldplay στο Μπουένος Άιρες – Βίντεο

Ο Jin των BTS παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του σόλο single «The Astronaut» μαζί με τους Coldplay στη συναυλία τους στην Αργεντινή την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου.

Η Big Hit Music επιβεβαίωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στη σελίδα των BTS στο Weverse ότι ο σταρ της K-pop θα έκανε μία ξεχωριστή εμφάνιση στη στάση της περιοδείας «Music Of The Spheres» των Coldplay του στο στάδιο της River Plate στο Μπουένος Άιρες.

Η sold-out συναυλία της Παρασκευής, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του «The Astronaut» στις υπηρεσίες streaming, μεταδόθηκε ζωντανά σε 3.500 κινηματογραφικές αίθουσες σε περισσότερες από 80 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, το Σάββατο 29 Οκτωβρίου.

Πριν ανέβει στη σκηνή ο Jin των BTS, ο Chris Martin των Coldplay, ο οποίος συνυπέγραψε το «The Astronaut», μοιράστηκε την ιστορία του τραγουδιού με το κοινό της Νότιας Αμερικής που βροντοφώναζε.

«Πριν από περίπου έξι μήνες, ένα από τα μέλη (των BTS) μου τηλεφώνησε και μου είπε: “Πρέπει να εγκαταλείψω το συγκρότημα τον Δεκέμβριο για δύο χρόνια για να καταταγώ στον στρατό στην Κορέα, γιατί αυτοί είναι οι κανόνες εκεί”», είπε ο Chris Martin ενώ καθόταν πίσω από το πιάνο του.

«Και είπε: “Χρειάζομαι ένα τραγούδι που να λέει αντίο σε όλους για λίγο και να τους λέει ότι τους αγαπώ”. Έτσι είπα: “Εντάξει, θα κάνουμε ένα τραγούδι μαζί”. Αντί να ανησυχώ, νιώθω τόσο ενθουσιασμένος γι’ αυτό, τόσο ευγνώμων γι’ αυτή τη σχέση που έχουμε με τους BTS», ανέφερε.

«Μετά ήρθε αυτό το τραγούδι και μου είπαν: “Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια μας, ας το δώσουμε σε αυτόν τον κύριο”. Και ταξίδεψε μέχρι εδώ…», πρόσθεσε, πριν υποδεχθεί τον Jin στη σκηνή.

Οι Coldplay έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα υλικό από τις πρόβες τους για τη συναυλία τους στο Μπουένος Άιρες.

«Όταν μιλήσαμε για το γεγονός ότι θα πρέπει να φύγετε για λίγο καιρό και ότι σας λείπουν το συγκρότημα και οι θαυμαστές σας, ήταν πολύ δυνατό», είχε πει o Chris Martin σε μια συνομιλία με τον Jin μέσω γραπτών μηνυμάτων.

«Νομίζω ότι το τραγούδι βρήκε το δρόμο του λόγω αυτής της συζήτησης», σημείωσε.

Ο Jin των BTS απάντησε: «Σε ευχαριστώ πολύ που δούλεψες τόσο στενά μαζί μου σε αυτό το τραγούδι και άκουγες τις απόψεις μου σε κάθε βήμα. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που συνεργάστηκα μαζί σου, σούπερ σταρ μου, αδερφέ μου».

