Ο Jin των BTS θα κυκλοφορήσει το σόλο single «The Astronaut»

Το νέο single του Jin θα αποκαλυφθεί στις 28 Οκτωβρίου.

Όπως υποσχέθηκε, ο Jin των BTS ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει ένα νέο σόλο single με τίτλο «The Astronaut».

Σύμφωνα με δήλωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Weverse, την αποκλειστική πλατφόρμα επικοινωνίας της εταιρείας διαχείρισης των BTS, HYBE, το τραγούδι «εκφράζει την αγάπη του Jin για τους θαυμαστές του, το ARMY» και «έχει σκοπό να είναι ένα δώρο για τους θαυμαστές».

«Το logo trailer δείχνει το ταξίδι ενός αστροναύτη που κάνει έναν διαστημικό περίπατο μέσα στο ανησυχητικό διάστημα και φτάνει σε ένα φωτεινό μέρος», σημειώνεται.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ένα κομμάτι του Jin ταξιδεύει στο διάστημα. Το «Moon», το σόλο τραγούδι του στο άλμπουμ «Map of the Soul: 7» των BTS από το 2020, επίσης λάμβανε χώρα στα αστέρια, με τον Jin να τραγουδά: «Θα είμαι σε τροχιά γύρω σου, θα μείνω στο πλευρό σου / Θα γίνω το φως σου».

Το πρώτο trailer για «The Astonaut» του Jin, που θα κυκλοφορήσει στις 28 Οκτωβρίου, δείχνει έναν αστροναύτη να περιπλανιέται στο διάστημα πριν συναντήσει μια ομίχλη από μωβ, το χρώμα που συνδέεται πιο έντονα με τους BTS και τους θαυμαστές τους, τους ARMY.

Το βίντεο διάρκειας δυόμισι λεπτών ξεκινάει με ένα διαστημόπλοιο σε σχήμα Α να βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Μία πόρτα ανοίγει και ένας αστροναύτης βγαίνει από το διαστημόπλοιο και διασχίζει το διάστημα, περνώντας από διάφορους πλανήτες και αστεροειδείς.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ, το MBN ισχυρίστηκε ότι το «The Astronaut» θα είναι μια συνεργασία του Jin με τους Coldplay, κάτι που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από την Big Hit Music.

Αν ισχύει, αυτή θα είναι η δεύτερη μουσική συνάντηση του Jin με το βρετανικό ροκ συγκρότημα, μετά τη συνεργασία των Coldplay και των BTS στο single «My Universe» το 2021.

Ο Jin θα γίνει το δεύτερο μέλος των BTS που θα κυκλοφορήσει το δικό του προσωπικό υλικό από τότε που το συγκρότημα ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι θα επρόκειτο να προχωρήσει σε ένα διάλειμμα για να επικεντρωθούν τα μέλη του στις σόλο καριέρες του.

Τον Ιούλιο, ο J-Hope κυκλοφόρησε το άλμπουμ του «Jack In The Box», ενώ τα υπόλοιπα μέλη των BTS έχουν πραγματοποιήσει πολλές συνεργασίες, όπως ο Jungkook που ένωσε τις δυνάμεις τους με τον Charlie Puth στο «Left and Right» και ο RM που συμμετείχε στο «Sexy Nukim» του Balming Tiger.

Μόλις ολοκληρώσει τις ενέργειες προώθησης του «The Astronaut», ο Jin πρόκειται να γίνει το πρώτο μέλος των BTS που θα καταταγεί στο στρατό. Το συγκρότημα σχεδιάζει να επιμηκύνει το διάλειμμά του για να υπηρετήσουν όλα τα μέλη του τη στρατιωτική θητεία τους και αναμένεται να επανασυνδεθεί ξανά μέχρι το 2025.