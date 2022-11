Ο Jin των BTS έγινε με το «The Astronaut» ο σόλο καλλιτέχνης που πούλησε ταχύτερα ένα εκατομμύριο αντίτυπα

Το «The Astronaut» κυκλοφόρησε στις 28 Οκτωβρίου.

Το σόλο single «The Astronaut» του Jin των BTS έχει σημειώσει πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου αντιτύπων στη Νότια Κορέα μέσα σε 16 ημέρες από την κυκλοφορία του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης μουσικών πωλήσεων Circle Chart (πρώην Gaon Music Chart), το «The Astronaut» είχε πουλήσει πάνω από 1.024.382 αντίτυπα στη Νότια Κορέα μέχρι τις 12 Νοεμβρίου, ενώ 224.390 ήταν οι πωλήσεις που κατέγραψε την εβδομάδα 6-12 Νοεμβρίου.

Ένα δημοσίευμα της Korea Economic Daily προσθέτει ότι το «The Astronaut» είναι πλέον το άλμπουμ από σόλο καλλιτέχνη που ξεπέρασε ταχύτερα το ένα εκατομμύριο πωλήσεις στην ιστορία του Circle Chart.

Ο Jin των BTS γίνεται επίσης με αυτό τον τρόπος ο τρίτος σόλο καλλιτέχνης που πραγματοποιεί πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου αντιτύπων με ένα άλμπουμ στη Νότια Κορέα, μετά τον Baekhyun των EXO (με τα μίνι άλμπουμ του «Delight» και του «Bambi») και τον τραγουδιστή του trot Lim Young-woong (με το άλμπουμ «Im Hero»).

Το «The Astronaut», το οποίο συνυπογράφουν ο Jin και οι Coldplay, αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία του βρετανικού συγκροτήματος με τους BTS ή ένα μέλος του γκρουπ.

Ο Jin παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά το νέο single του «The Astronaut», λίγες ώρες μετά την επίσημη κυκλοφορία του, στη συναυλία των Coldplay στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής που μεταδόθηκε ζωντανά στους κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο.

Εν τω μεταξύ, οι BTS έλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα τρεις υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy του 2023, κυρίως για τη συνεργασία τους με τους Coldplay

Είναι υποψήφιοι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά για το βραβείο της Καλύτερης Pop Ερμηνείας από Ντουέτο ή Συγκρότημα, αυτή τη φορά με το «My Universe» με τους Coldplay.

Οι BTS έλαβαν επίσης μία υποψηφιότητα για το Άλμπουμ της Χρονιάς για τη συμμετοχή τους στο άλμπουμ «Music Of The Spheres» των Coldplay με το «My Universe», ενώ ο RM, ο Suga και ο J-Hope έλαβαν από μία ακόμη υποψηφιότητα ο καθένας για το Άλμπουμ της Χρονιάς ως δημιουργοί.

Το συγκρότημα της K-pop είναι επίσης υποψήφιο για το καλύτερο μουσικό βίντεο με το «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)» από το άλμπουμ «Proof».