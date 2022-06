Ο Jin των BTS παρομοιάζει τη συμμετοχή του στο συγκρότημα με βιντεοπαιχνίδι

«Δεν θα μου άρεσε αν ο χαρακτήρας μου είναι ο μόνος του οποίου τα στατιστικά δεν βελτιώνονται, όταν όλοι οι άλλοι χαρακτήρες βελτιώνονται»

Ο Jin μίλησε για τα επιτεύγματα που έχουν σημειώσει οι BTS κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους, παρομοιάζοντας τη συμμετοχή του στο συγκρότημα με ένα πραγματικό βιντεοπαιχνίδι.

Σε μία νέα συνέντευξη στο περιοδικό «Weverse Magazine», ο Jin μίλησε για μερικά από τα πρόσφατα επιτεύγματα του K-pop συγκροτήματος, ενώ αναφέρθηκε και στις τελευταίες σόλο προσπάθειές του.

Ο Jin παρομοίασε τη σταδιοδρομία των BTS με ένα βιντεοπαιχνίδι, περιγράφοντας τη νέα μουσική τους και το νέο περιεχόμενό τους ως μία «ενημερωμένη έκδοσή τους» για τους θαυμαστές τους.

«Τα παιχνίδια πρέπει να ενημερώνονται για να είναι πιο διασκεδαστικά, ακόμα και αν οι χρήστες δεν το έχουν ζητήσει. Νομίζω ότι συμπεριφερόμαστε παρόμοια με αυτό. Ακριβώς όπως εγώ αισθάνομαι χαρούμενος όταν παίζω παιχνίδια, το ARMY αισθάνεται χαρούμενο που είναι οι θαυμαστές μας», είπε, εξηγώντας την αναλογία.

«Και το κάνουν αυτό ενώ ακούνε τη μουσική μας και απολαμβάνουν το νέο περιεχόμενό μας. Προσπάθησα να σκέφτομαι τους ARMY ως τον χρήστη. Αυτό με έκανε να θέλω να τους κρατάω ικανοποιημένους», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Jin αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποίο άρχισε να κυκλοφορεί σόλο τραγούδια, όπως το «Yours» για το K-drama «Jirisan», καθώς και το δικό του viral τραγούδι «Super Tuna», τα οποία αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια του 2021.

«Το συγκρότημα έδινε λιγότερες συναυλίες εκείνη την εποχή και σκέφτηκα ότι θα άρεσε στο ARMY αν είχαν ένα νέο τραγούδι να ακούσουν σε εκείνο το σημείο», ανέφερε.

«Για να χρησιμοποιήσω μία άλλη αναλογία βιντεοπαιχνιδιών, πολλές φορές οι χαρακτήρες των παιχνιδιών έχουν τις δικές τους δουλειές και τα δικά τους στατιστικά», συνέχισε.

«Αλλά ακόμα και αν υπάρχουν συχνά patches για όλο το παιχνίδι, δεν θα μου άρεσε αν ο χαρακτήρας μου είναι ο μόνος του οποίου τα στατιστικά δεν βελτιώνονται και παραμένουν τα ίδια όταν όλοι οι άλλοι χαρακτήρες βελτιώνονται», σημείωσε.

«Έτσι λοιπόν σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω και στη συνέχεια πιάνω δουλειά πάνω σε αυτό», δήλωσε ο Jin λίγο μετά την κυκλοφορία της ανθολογίας «Proof» των BTS και του νέου single τους «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)».