Νέο τραγούδι από τους Jimmy Eat World.

Οι Jimmy Eat World κυκλοφορούν το νέο τραγούδι «Place Your Debts» μαζί με ένα μουσικό βίντεο με σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή τον Jim Adkins.

Το «Place Your Debts», σε συμπαραγωγή του συγκροτήματος και του Justin Meldal-Johnsen, έρχεται μετά το instant classic «Something Loud», που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και έφτασε στο Top 20 των charts.

Ενώ το «Something Loud» συνεχίζει να κερδίζει την προσοχή στα ερτζιανά και στις συναυλίες τους, οι Jimmy Eat World χαλάρωσαν τους ρυθμούς παρουσίασαν στα τέλη του Σεπτεμβρίου την ακουστική έκδοση του τραγουδιού, που αποτέλεσε την ιδανική μετάβαση στο επόμενο single τους.

Το «Place Your Debts», το οποίο έχει γραφτεί σε συνεργασία με τον Clark Baechle (The Faint) και τον Denver Dalley (Desaparecidos), ανοίγει με απόκοσμα πλήκτρα που σιγά-σιγά ενώνονται με το ατμοσφαιρικό ορχηστρικό υπόβαθρο το οποίο πλαισιώνει την ανεπιτήδευτη φωνή και τους στοχαστικούς στίχους του Jim Adkins.

«Το “χρέος” που μαζεύεις είναι ο χρόνος που ξοδεύεις αποφεύγοντας να κάνεις τη δουλειά που πρέπει να κάνεις για να γνωρίσεις τον εαυτό σου», εξηγεί για το νόημα του «Place Your Debts» ο frontman των Jimmy Eat World.

«Αγοράζεις ένα τέλος κάθε φορά που ξεκινάς κάτι, και το κόστος καθορίζεται από το πόσο προσεκτικά δίνεις προσοχή στην προσωπική κατάστασή σου», αναφέρει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jimmy Eat World (@jimmyeatworld)

Για το music video του «Place Your Debts», ο Jim Adkins ακολούθησε μια σχολαστική προσέγγιση για να επιτύχει αυτό που αποκαλεί «σχεδόν κινηματογραφική εμφάνιση».

«Είναι μια σειρά από πολλά, πολλά μοντάζ όπου τραγουδάω στην κάμερα. Ενώ κάθε πλάνο είναι διαφορετικό όσον αφορά το φόντο, είμαι τοποθετημένος σε κάθε πλάνο με την ίδια σχεδόν σύνθεση», σημειώνει.

Στη γέφυρα του τραγουδιού, ο Jim Adkins απομακρύνει την κάμερα από τον εαυτό του και μας δείχνει συναρπαστικές εικόνες που τραβήχτηκαν σε όλες τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη κατά τη διάρκεια των περιοδειών των Jimmy Eat World.

«Είναι ένα concept για το οποίο δεν μπορείς πραγματικά να κάνεις scouting. Πρέπει απλώς να είσαι ενήμερος και να ψάχνεις συνεχώς για ενδιαφέρουσες τοποθεσίες», προσθέτει ο Jim Adkins.

Οι Jimmy Eat World θα επιστρέψουν στις συναυλίες τους αυτό τον μήνα, καθώς θα εμφανιστούν στις 22, 23 και 29 Οκτωβρίου στην πρώτη έκδοση του πολυαναμενόμενου punk-rock φεστιβάλ «When We Were Young» στο Λας Βέγκας μαζί με ονόματα όπως οι My Chemical Romance, Avril Lavigne, Paramore, Bring Me The Horizon, Wolf Alice και Manchester Orchestra, μεταξύ άλλων.