Ο Jimin των BTS θέλει να δημιουργήσει «πιο ειλικρινή» μουσική

«Ίσως μπορώ να δείξω κάτι που δεν έχω δείξει ποτέ πριν».

Ο Jimin των BTS μίλησε για τους στόχους του σχετικά με το μελλοντικό σόλο υλικό του και για την κατεύθυνση προς την οποία προσπαθεί να στραφεί με τη μουσική του.

Σε μια νέα συνέντευξή του στο «Weverse Magazine», το είδωλο της K-pop μοιράστηκε ότι «ξεκίνησε» τις μουσικές εξερευνήσεις με την κυκλοφορία του τραγουδιού «With You για το soundtrack της K-drama σειράς «Our Blues», αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη συναντηθεί με διάφορους παραγωγούς για να αρχίσει να ετοιμάζει τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν στο μέλλον.

«Συναντηθήκαμε μερικές φορές και μιλούσαμε για τα μηνύματα και την εμφάνιση ή την εικόνα που θέλω να περάσω», είπε ο Jimin, προσθέτοντας ότι τα μελλοντικά τραγούδια του ενδέχεται να είναι «λίγο πιο τολμηρά» από αυτό που έχουν συνηθίσει οι θαυμαστές του.

«Απλά πιστεύω ότι μπορώ να δείξω κάτι λίγο πιο ειλικρινές από τον εαυτό μου», τόνισε.

«Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει και μια πιο ώριμη πλευρά, αλλά αυτό που πραγματικά με ενδιαφέρει είναι να δείξω κάτι πιο κοντά στον πραγματικό, προσωπικό χαρακτήρα μου απευθείας σε μια μορφή όπως η μουσική ή τα μουσικά βίντεο», εξήγησε.

«Με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι ίσως μπορώ να δείξω κάτι που δεν έχω δείξει ποτέ πριν», πρόσθεσε.

Ο Jimin ανέφερε ότι ενώ οι σκέψεις του έχουν αποτυπωθεί πολύ καλά στη μουσική των BTS, ελπίζει να εκφράζει τις σκέψεις του πιο «ειλικρινά» καθώς προχωράει μπροστά.

«Ξέρετε, μερικά από τα μεγαλύτερα μέλη (των BTS) έχουν ήδη ασχοληθεί με κάποιο πιο σκοτεινό υλικό στα σόλο mixtapes τους. Νομίζω ότι προσπαθώ να κάνω κάτι παρόμοιο», δήλωσε.

Στις 10 Ιουνίου, οι BTS κυκλοφόρησαν την τριπλή συλλογή «Proof» και το νέο single τους «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)». Τέσσερις ημέρες αργότερα, τα μέλη του συγκροτήματος ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε «διάλειμμα επ’ αόριστον» ώστε να επικεντρωθούν στις σόλο καριέρες τους, ωστόσο υπογράμμισαν ότι αυτό δεν θα είναι το τέλος των BTS.