Ο Jimin των BTS θα συνεργαστεί με τον Ha Sung-woon στο soundtrack του «Our Blues»

Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα.

Ο Jimin των BTS ένωσε τις δυνάμεις του με τον Ha Sung-woon, πρώην μέλος των Wanna One, σε ένα νέο τραγούδι για την K-drama σειρά «Our Blues».

Σύμφωνα με την Nyam Nyam Entertainment, την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το soundtrack του «Our Blues», οι δύο καλλιτέχνες δάνεισαν τις φωνές τους σε ένα νέο τραγούδι που θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο soundtrack της δραματικής νοτιοκορεατικής σειράς, σύμφωνα με το The Korea Herald.

Η συνεργασία του Jimin και του Ha αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την παραγωγή του τραγουδιού έχει επιμεληθεί ο Song Dong-woon, ο οποίος είναι γνωστός για τη συμμετοχή του στην επιτυχία «I Will Go To You Like The First Snow» της Ailee και στο «Beautiful» του Crush.

«Η απαλή χροιά της φωνής του Jimin και η ελκυστική, γοητευτική χροιά του Ha υφαίνονται μαζί σε αυτό το τραγούδι και η αρμονία τους το έκανε ακόμα πιο όμορφο», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, σύμφωνα με τους Korea Times.

Η συμμετοχή του Jimin στο soundtrack του «Our Blues» ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα, ωστόσο οι υπεύθυνοι της Nyam Nyam Entertainment δεν είχαν αποκαλύψει τότε την ανάμειξη του Ha.

Το επερχόμενο τραγούδι, του οποίου ο τίτλος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, αποτελεί την πρώτη συνεισφορά του Jimin των BTS σε ένα πρωτότυπο soundtrack.

Το «Our Blues» αφηγείται τις γλυκόπικρες ιστορίες των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στο πολυσύχναστο νησί Τζετζού της Νότιας Κορέας.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν αρκετοί σημαντικοί Νοτιοκορεάτες ηθοποιοί, όπως οι Lee Byung-hun («G.I. Joe: The Rise of Cobra»), Shin Min-a («Hometown Cha-Cha-Cha»), Han Ji-min, Kim Woo-bin («The Heirs») και άλλοι.

Το «Our Blues» προβάλλεται αυτή την περίοδο στο συνδρομητικό τηλεοπτικό δίκτυο tvN της Νότιας Κορέας. Τα επεισόδια της σειράς είναι επίσης διαθέσιμα για streaming στο Netflix – στην Ελλάδα με τον τίτλο «Our Blues: Το Δικό μας Γαλάζιο».