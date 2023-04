Ο Jimin των BTS είναι ο πρώτος Κορεάτης στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 – Με το «Like Crazy»

Ο Jimin των BTS γράφει ιστορία.

Ο Jimin των BTS είναι ο πρώτος Κορεάτης σόλο καλλιτέχνης που κατακτά το Νο. 1 του Billboard Hot 100, με το τραγούδι του «Like Crazy» που κάνει ντεμπούτο στην κορυφή του chart.

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο πρώτο σόλο άλμπουμ του «Jimin», με τίτλο «FACE», το οποίο κυκλοφόρησε στις 24 Μαρτίου και κάνει παράλληλα ντεμπούτο στο Νο. 2 του Billboard 200.

Το «Like Crazy» κατέγραψε στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του (24-30 Μαρτίου) συνολικά 254.000 downloads και πωλήσεις CD singles, 10 εκατομμύρια streams και 64.000 ραδιοφωνικές ακροάσεις.

Η πρωτότυπη έκδοση του «Like Crazy», με στίχους στην κορεάτικη γλώσσα, και η αγγλική εκδοχή του τραγουδιού κυκλοφόρησαν στις 24 Μαρτίου, ενώ στις 26 Μαρτίου ακολούθησαν τα «Deep House» και «UK Garage» remixes και μια instrumental εκδοχή.

Το άθροισμα των πωλήσεων του «Like Crazy» είναι το υψηλότερο που σημειώνεται από ένα τραγούδι σε μία μόνο εβδομάδα από τότε που το «Anti-Hero» της Taylor Swift πραγματοποίησε 328.000 πωλήσεις στο Billboard Hot 100 της 19ης Νοεμβρίου 2022, με αφορμή τα επτά remixes του single που είχαν κυκλοφορήσει εκείνη την εβδομάδα.

Το «Like Crazy» κάνει επίσης ντεμπούτο στο Νο. 1 του Digital Song Sales Chart, εξασφαλίζοντας στον Jimin την τρίτη πρωτιά του, και στο Νο. 35 του Streaming Songs Chart, στο οποίο το μέλος των BTS εμφανίζεται για πρώτη φορά.

Ο Jimin είναι το πρώτο μέλος των BTS που κατακτά το Νο. 1 στο Billboard Hot 100 και το πρώτο μέλος του K-pop συγκροτήματος που κάνει ντεμπούτο στην κορυφή του chart.

Συνολικά έξι τραγούδια των BTS έχουν αναρριχηθεί στην πρώτη θέση του Hot 100, εκ των οποίων τα πέντε έκαναν ντεμπούτο κατευθείαν στο No. 1: Το «Dynamite» (2020), το remix του «Savage Love (Laxed – Siren Beat)» με τους Jawsh 685 και Jason Derulo (2020), το «Life Goes On» (2020), το «Butter» (2021), το «Permission To Dance» (2021) και το «My Universe» με τους Coldplay (2021).

Αφού οι BTS έγιναν το πρώτο νοτιοκορεατικό συγκρότημα που κατέκτησε την κορυφή του Hot 100, με το «Dynamite», ο Jimin γίνεται ο πρώτος Νοτιοκορεάτης σόλο καλλιτέχνης που κυριαρχεί το Νο. 1.

Την καλύτερη επίδοση μεταξύ των σόλο καλλιτεχνών από τη Νότια Κορέα είχε προηγουμένως ο PSY, ο οποίος είχε παραμένει για επτά εβδομάδες στο Νο. 2 με το «Gangnam Style» το 2012.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Jimin δεν είναι μόνο το πρώτο μέλος των BTS που ανεβαίνει στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, αλλά και το πρώτο μέλος του συγκροτήματος που εμφανίζεται στο Top 10 ή ακόμα και στο Top 20 του chart.

Επιπλέον, από τα τέσσερα σόλο τραγούδια των μελών των BTS που έχουν φτάσει στο Top 40 του chart, τα δύο ανήκουν στον Jimin.

Ο Jimin των BTS είναι επίσης ο πρώτος σόλο καλλιτέχνης που κάνει ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard Hot 100 ενώ προέρχεται από ένα συγκρότημα που έχει κάνει επίσης ντεμπούτο στο Νο.1 του chart με τα τραγούδια του.