Ο Jimin των BTS καθησυχάζει τους θαυμαστές για την κατάσταση της υγείας του

Ο Jimin των BTS καθησύχασε τους θαυμαστές του για την κατάσταση της υγείας του λίγες ημέρες μετά την είδηση ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για οξεία σκωληκοειδίτιδα και βρέθηκε επίσης θετικός στον COVID-19.

Ο 26χρονος τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς υπέφερε από κοιλιακό πόνο και ελαφρύ πονόλαιμο.

«Συγγνώμη που σας έκανα να ανησυχήσετε», αναφέρει η ανακοίνωση του Jimin που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα θαυμαστών Weverse την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου και μεταφράστηκε από τα κορεατικά στα αγγλικά από έναν θαυμαστή στο Twitter.

«Ωστόσο, νομίζω ότι θα μπορέσω να πάρω εξιτήριο σύντομα! Αναρρώνω κανονικά και φροντίζω να προσέχω και να τρώω και τα τρία γεύματά μου. Σας παρακαλώ περιμένετε λίγο. Θα αναρρώσω γρήγορα και θα φύγω», πρόσθεσε.

Ο Jimin, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Park Ji-min, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την Κυριακή 31 Ιανουαρίου, καθώς υπέφερε από ξαφνικό κοιλιακό πόνο και έναν ελαφρύ πονόλαιμο και διαπιστώθηκε ότι έπρεπε να υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση σε οξεία σκωληκοειδίτιδα, ενώ βρέθηκε επίσης θετικός στον κορονοϊό, γνωστοποίησε η Big Hit Music σε ανακοίνωσή της.

Το μέλος των BTS υποβλήθηκε σε επέμβαση τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου

«Η επέμβαση ήταν επιτυχής και ο Jimin αναρρώνει αυτή τη στιγμή μετά την επέμβαση», δήλωσε η Big Hit Music στις αρχές της εβδομάδας, προσθέτοντας ότι κάνει «αναρρώνει γρήγορα» από τον κορονοϊό.

Ο Jimin είναι το τέταρτο μέλος των BTS που προσβλήθηκε από κοροναϊό.

Ο ράπερ RM, ο τραγουδιστής Jin και η ράπερ Suga βρέθηκαν θετικοί στον COVID-19 τον Δεκέμβριο, λίγο μετά την επιστροφή των BTS στη Νότια Κορέα από μια σειρά ζωντανών εμφανίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Νότια Κορέα έχει καταφέρει να περιορίσει τα συνολικά κρούσματα και τους θανάτους από τον COVID-19 σε χαμηλά επίπεδα με επιθετική ιχνηλάτηση επαφών και μαζική διενέργεια τεστ, αλλά η μετάλλαξη Όμικρον κυριαρχεί στις μολύνσεις από τον κορονοϊό τον τελευταίο μήνα, με τη χώρα να καταγράφει καθημερινά ημερήσια ρεκόρ κρουσμάτων.

Το τελευταίο ανησυχητικό ρεκόρ σημειώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου με 22.904 νέες μολύνσεις από τον COVID-19.

[220203 Jimin Weverse Post]

🐥 sorry for making you worry

however

i think ill be able to get discharged soon!

im recovering well and

im making sure to take care and eat all 3 meals 😊

please just wait a little bit

ill recover quickly and go ! pic.twitter.com/fSOvnQ8YsI

— 미니융⁷ 🧸❄️ (@miiniyoongs) February 2, 2022