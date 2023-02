Ο Jimin των BTS αποκαλύπτει το tracklist του σόλο άλμπουμ «FACE»

Το νέο σόλο άλμπουμ που θα κυλοφορήσει ο Jimin των BTS θα περιέχει έξι τραγούδια.

Ο Jimin των BTS αποκάλυψε το tracklist του πρώτου προσωπικού άλμπουμ του, «FACE», όπου σε δύο τραγούδια έχει συνεισφέρει ο συνάδελφός του RM από το συγκρότημα της K-pop.

Το πρώτο σόλο άλμπουμ του Jimin αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Μαρτίου. Το tracklist περιλαμβάνει έξι τραγούδια, ενώ στους συντελεστές δύο τραγουδιών, στο «FACE Off» και το «Like Crazy», συναντάμε το όνομα του RM.

Ο επικεφαλής των BTS εμφανίζεται επίσης στους συντελεστές της αγγλόφωνης έκδοσης του «Like Crazy», με την οποία θα κλείνει το άλμπουμ. Την παραγωγή τόσο του «Face Off» όσο και του «Like Crazy» ανέλαβαν οι Pdogg και GHSTLOOP.

Το lead single του νέο άλμπουμ του Jimin θα είναι το «Like Crazy», ενώ στις 17 Μαρτίου, το είδωλο της K-pop θα μοιραστεί το πρώτο δείγμα από το «FACE» κυκλοφορώντας single «Set Me Free Pt. 2».

Το τραγούδι αφηγείται «την απόφασή του να απελευθερωθεί από διάφορα συναισθήματα που κρύβει βαθιά μέσα του», σύμφωνα με σχετικά ανακοίνωση.

Εν τω μεταξύ, στη δημοσιότητα δόθηκε και το εξώφυλλο του «FACE», όπου ο τίτλος του άλμπουμ σχηματίζεται από κυματισμούς στην επιφάνεια ενός υδάτινου όγκου.

Το εξώφυλλο μπορεί να φαίνεται αινιγματικό με την πρώτη ματιά, αλλά ένα μήνυμα στην αφίσα με το tracklist του «FACE» προσφέρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοχαστικά θέματα του σόλο άλμπουμ του Jimin.

«Κύκλος της αντήχησης. Αντανάκλαση των ευάλωτων μυαλών και των μη εκτεθειμένων πληγών. Πρόσωπο, η αντανάκλαση του εαυτού μου σε μία άγνωστη εμφάνιση. Πρόσωπο της αντιμετώπισης του βαθύτερου μέρους του εσωτερικού εαυτού», αναφέρεται.

Το tracklist δείχνει επίσης τον εσωτερικό κύκλο παραγωγών και τραγουδοποιών που επιστράτευσε ο Jimin για το «FACE», από τους Pdogg, GHSTLOOP και BLVSH μέχρι τους Chris James, EVAN και Supreme Boi, αλλά και τον RM των BTS, όπως σημειώθηκε.

Μαζί με το tracklist και το εξώφυλλο του «FACE», ο Jimin δημοσίευσε επίσης ένα σύντομο βίντεο που δίνει στους ARMY μία σύντομη παρασκηνιακή ματιά στην παραγωγή του νέου άλμπουμ του.

Το tracklist του «FACE»

1. Face-off

2. Interlude: Dive

3. Like Crazy

4. Alone

5. Set Me Free Pt. 2

6. Like Crazy (English Version)