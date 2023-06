Ο Jimin των BTS μοιράζεται το live clip του «Dear ARMY»

Το «Dear ARMY» είναι ένα κρυφό τραγούδι από το άλμπουμ «FACE» του Jimin.

Ο Jimin των BTS επιφύλασσε την πιο γλυκιά έκπληξη στους θαυμαστές του δημοφιλούς συγκροτήματος.

Το είδωλο της K-pop έδωσε στη δημοσιότητα ένα live clip στο οποίο τραγουδά ζωντανά το «Dear ARMY», ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στους πολυάριθμους και εξαιρετικά αφοσιωμένους θαυμαστές των BTS.

Το «Dear ARMY» είναι ένα κρυφό τραγούδι που περιλαμβάνεται στην έκδοση CD του σόλο πρώτου άλμπουμ του Jimin, με τίτλο «FACE», μέσα στην αγγλική έκδοση του «Like Crazy».

Διαφήμιση

Στο live clip του «Dear ARMY», ο Jimin εμφανίζεται σε ένα καταπράσινο σκηνικό και τραγουδάει τους στίχους σε ένα μικρόφωνο με τη συνοδεία μίας ακουστικής κιθάρας.

Οι ευαίσθητοι και ειλικρινείς στίχοι του «Dear ARMY» αναφέρουν μεταξύ άλλων:

«Τι πρέπει να πω και πώς πρέπει να το πω. Δεν είμαι τόσο καλός σε αυτό. Ξέρω ότι μπορεί να φανεί κλισέ, αλλά θα προσπαθήσω να μην ακούγεται τόσο ελαφρύ όσο μεταφέρω αυτά τα λόγια. Λέω ω, ω, ω, θέλω να είστε πιο ευτυχισμένοι. Κάθε φορά που σκόνταφτα και έπεφτα, εσείς μου απλώνατε το χέρι σας.»

Το «FACE» του Jimin κυκλοφόρησε τον Μάρτιο και έκανε ντεμπούτο στο No. 2 του Billboard 200, ενώ το single «Like Crazy» έγινε το πρώτο τραγούδι από σόλο Νοτιοκορεάτη καλλιτέχνη στην ιστορία που κατέκτησε το No. 1 του Billboard Hot 100.

Το live clip του «Dear ARMY» κυκλοφόρησε στο πλαίσιο του 2023 BTS Festa, των εορτασμών για την επέτειο από το ντεμπούτο του K-pop συγκροτήματος.

Οι BTS, οι οποίοι αποτελούνται από τους RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jungkook, γιορτάζουν φέτος ένα μεγάλο ορόσημο, καθώς συμπληρώνουν δέκα χρόνια στη μουσική βιομηχανία.

Στις 30 Μαΐου, οι BTS ξεκίνησαν επίσημα το φετινό BTS Festa με μια ομαδική φωτογραφία με μωβ θέμα – το επίσημο χρώμα τους. Κάθε χρόνο, το συγκρότημα κυκλοφορεί νέο περιεχόμενο, από τραγούδια μέχρι concepts για τους θαυμαστές τους, τις εβδομάδες μέχρι την επέτειό του τον Ιούνιο.

Το BTS 10th Anniversary FESTA θα κορυφωθεί με μία ανοιχτή για το κοινό εκδήλωση στις 17 Ιουνίου στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.

Η δέκατη επέτειος βρίσκει το συγκρότημα χωρισμένο, καθώς δύο μέλη των BTS έχουν ήδη καταταγεί στον στρατό. Ο Jin και ο J-Hope υπηρετούν αυτή τη στιγμή την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους στη Νότια Κορέα, ενώ ο επικεφαλής του boy band, RM, είναι πιθανότατα ο επόμενος που θα τους ακολουθήσει

Από την άλλη πλευρά, φημολογείται ότι ο Jungkook θα κυκλοφορήσει σύντομα το πρώτο του σόλο άλμπουμ του.

Ενώ οι BTS βρίσκονται σε διάλειμμα και αναμένεται να επανενωθούν το 2025, κυκλοφόρησαν σήμερα (9 Ιουνίου) το νέο τραγούδι «Take Two» για να γιορτάσουν τη δέκατη επέτειό τους και να προαναγγείλουν το δεύτερο κεφάλαιο του συγκροτήματος.