Ο Jimin των BTS αποκαλεί «φίλους του» το ARMY: «Ήταν πάντα εκεί»

Η ανθολογία «Proof» των BTS αναμένεται σε περίπου δύο εβδομάδες.

Για τον εορτασμό της κυκλοφορίας του άλμπουμ, το οποίο συνδυάζεται με την ένατη επέτειο του συγκροτήματος, οι Jin, Suga, J-Hope, RM, Jungkook, V και Jimin μιλούν σε προσωπικό τόνο με τους θαυμαστές τους για όσα τους δίνουν έμπνευση και για τη σημασία των επιλογών τους για το άλμπουμ.

Ο Jimin έλιωσε τις καρδιές των θαυμαστών των BTS αφιερώνοντας το δικό του βίντεο στο στοργικό και αφοσιωμένο ARMY.

«Ήθελα το “Filter” και το “Friends” να συμπεριληφθούν σε αυτό το άλμπουμ», λέει ο Jimin στα κορεάτικα σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Big Hit Music στο Twitter και συνοδεύεται από αγγλικούς υπότιτλους.

«Ήθελα να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των ARMY και να τους δείξω πολλές διαφορετικές πλευρές του εαυτού μου», συνεχίζει.

«Και έχω ακόμα πολλά διαφορετικά χρώματα να μοιραστώ. Μπορεί να έμοιαζα άχρωμος αντί για πολύχρωμος αν προσαρμοζόμουν στις ιδέες των άλλων χωρίς να έχω μία ξεχωριστή δική μου απόχρωση», τονίζει.

«Αλλά οι “φίλοι” μου – τα μέλη του συγκροτήματος και το ARMY – ήταν πάντα εκεί για να με βοηθούν να θυμάμαι ποια είναι η ουσία μου και να διατηρώ το κέντρο μου. Εσείς είστε η απόδειξή μου», καταλήγει ο Jimin.

Τόσο το «Filter», ένα σόλο κομμάτι του Jimin, όσο και το «Friends», το οποίο το ερμηνεύουν μαζί ο Jimin και ο V, συμπεριλήφθηκαν αρχικά στο άλμπουμ «Map of the Soul: 7» των BTS που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2020 και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard 200.

Το «Proof» θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουνίου και θα αποτελείται από ένα σετ τριών CD με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, κρυφά διαμάντια από τη δισκογραφία τους, ακυκλοφόρητα κομμάτια και demos.

Η ανθολογία θα περιλαμβάνει επίσης τρία ολοκαίνουργια τραγούδια, μεταξύ των οποίων το νέο lead single «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)». Το τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει δύο ημέρες πριν από τη συλλογή, στις 8 Ιουνίου.