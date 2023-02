Ο Jimin των BTS ανακοινώνει το νέο σόλο άλμπουμ «FACE»

Τον «αληθινό εαυτό του» θα παρουσιάσει ο Jimin των BTS στο νέο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο.

Ο Jimin των BTS ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου σόλο άλμπουμ του με τίτλο «FACE».

Η ανακοίνωση του «FACE», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Μαρτίου, συνοδεύτηκε από ένα βίντεο 35 δευτερολέπτων με ambient μουσική, στο οποίο φαίνονται σταγόνες να πέφτουν στην επιφάνεια του νερού και να σχηματίζουν τον τίτλο του άλμπουμ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Jimin πρόκειται στο νέο άλμπουμ του «να παρουσιάσει τον πραγματικό του εαυτό και να κάνει ένα νέο άλμα προς τα εμπρός ως καλλιτέχνης».

«Μέσα από το “FACE”, ο Jimin θα παρουσιάσει τη δική του μουσικότητα με ξεχωριστό ηχόχρωμα και άψογες χορευτικές επιδόσεις», σημειώνεται.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το επερχόμενο σόλο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει ο Jimin των BTS δόθηκαν σε μία ανάρτηση της Big Hit Music στην πλατφόρμα Weverse, όπου αναφέρεται: «Ο Jimin έρχεται αντιμέτωπος με τον εαυτό του, καθώς ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα του ως σόλο καλλιτέχνης».

Οι προπαραγγελίες του «FACE» θα ξεκινήσουν στις 04:00 ώρα Ελλάδας την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα το tracklist του άλμπουμ και δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες πληροφορίες για το lead single.

Ο Jimin των BTS έβαλε τις βάσεις για το πρώτο σόλο άλμπουμ του ξεκινώντας τη νέα χρονιά με μία τη συμμετοχή του στο single «Vibe» που κυκλοφόρησε ο Taeyang των Big Bang. Το «Vibe» χάρισε στα δύο είδωλα της K-pop την πρώτη τους είσοδο στο chart του Billboard Hot 100 στις ΗΠΑ.

Μέχρι σήμερα, ο Jimin έχει κυκλοφορήσει τα σόλο τραγούδια «Lie» και «Serendipity», καθώς και το «With You» σε συνεργασία με τον Ha Sung-woon για το soundtrack του K-drama «Our Blues» του TvN.

Οι BTS ανακοίνωσαν τον Ιούνιο του 2022 ότι θα προχωρούσαν σε ένα παρατεταμένο διάλειμμα για να επικεντρωθούν στα προσωπικά μουσικά βήματά τους, ενώ τον Οκτώβριο έγινε γνωστό ότι το συγκρότημα αναμένεται να επανασυνδεθεί το 2025, όταν όλα τα μέλη του θα έχουν εκπληρώσει τις υποχρεωτικές στρατιωτικές υποχρεώσεις τους.

Από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, ο Jung Kook έχει συνεργαστεί με τον Charlie Puth στο smash hit «Left and Right», ο J-Hope κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Jack In The Box» και ο Jin μοιράστηκε το single «The Astronaut», το οποίο το έγραψε μαζί τους Coldplay.

Επίσης, ο RM κυκλοφόρησε το πρώτο σόλο άλμπουμ του «Indigo» και πρόσφατα, ο Suga ανακοίνωσε το πρόγραμμα της παρθενικής σόλο περιοδείας του.