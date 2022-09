Jimi Hendrix Experience: Κυκλοφορεί ολόκληρη η θρυλική συναυλία στο «The Forum» το 1969

Το live album της συναυλίας θα κυκλοφορήσει πριν από τη συμπλήρωση 80 ετών από τη γέννηση του Jimi Hendrix.

Η θρυλική συναυλία των The Jimi Hendrix Experience στο «The Forum» του Λος Άντζελες την άνοιξη του 1969 θα κυκλοφορήσει ολόκληρη για πρώτη φορά.

Το live album «Los Angeles Forum: April 26, 1969» ηχογραφήθηκε μπροστά σε ένα sold-out κοινό και περιλαμβάνει ολόκληρη τη συναυλία των αρχικών μελών του συγκροτήματος (του τραγουδιστή/κιθαρίστα Jimi Hendrix, του ντράμερ Mitch Mitchell και του μπασίστα Noel Redding), η οποία δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ στο παρελθόν.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει λίγο πριν από τη συμπλήρωση 80 ετών από τη γέννηση του μεγάλου θρύλου, Jimi Hendrix, στις 27 Νοεμβρίου. Το πρώτο δείγμα της κυκλοφορίας, το «I Don’t Live Today», είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Μετά την τεράστια επιτυχία της τριλογίας των άλμπουμ «Are You Experienced», «Axis: Bold as Love» και «Electric Ladyland» που κυκλοφόρησαν το 1967-68, οι Jimi Hendrix Experience εξελίχθηκαν στο πιο δημοφιλές διεθνές live φαινόμενο της ροκ μουσικής. Χάρη στη μεγάλη ζήτηση του κοινού, έκαναν συναυλίες σε νεόδμητα γήπεδα για αθλητικές διοργανώσεις, ένα από τα οποία ήταν το «The Forum» στο Inglewood της Καλιφόρνια.

Το «The Forum» σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Charles Luckman (ο οποίος σχεδίασε επίσης το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης), άνοιξε το 1967 ως έδρα της ομάδας χόκεϊ, Los Angeles Kings και της ομάδας μπάσκετ Los Angeles Lakers και εξελίχθηκε σε έδρα για μουσικές εκδηλώσεις.

Μεταξύ των πρώτων συναυλιών που πραγματοποιήθηκαν ήταν αυτή της Aretha Franklin τον Ιανουάριο του 1968 και η αποχαιρετιστήρια περιοδεία των Cream με opening act τους Deep Purple τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Οι The Jimi Hendrix Experience εμφανίστηκαν στις 26 Απριλίου 1969 με opening acts τους Chicago Transit Authority (που μετονομάστηκαν σε Chicago) και τους Cat Mother & The All Night Newsboys.

Όταν οι The Jimi Hendrix Experience άρχισαν να δίνουν συναυλίες, ο ήχος είχε βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με τις περιοδείες σε στάδια που είχαν κάνει οι Beatles, αλλά ο έλεγχος του πλήθους εξακολουθούσε να αποτελεί πρόβλημα. Ανάμεσα στα τραγούδια, ο Jimi Hendrix παρακαλούσε το κοινό να μην ανέβει στη σκηνή.

Η παρουσία της αστυνομίας ήταν αισθητή, με τους στίχους του «Purple Haze» να αλλάζουν («Συγχωρέστε με ενώ φιλάω αυτόν τον αστυνομικό!»), ενώ ο Jimi Hendrix αφιέρωσε το «Spanish Castle Magic» και είπε: «οι αστυνομικοί με πολιτικά εκεί έξω και όλοι οι άλλοι χαζοί».

Ο Jimi Hendrix παρουσίαζε κάθε τραγούδι ως μια μοναδική εμπειρία. Ποτέ δεν βασίστηκε σε ένα πρόγραμμα που περιείχε τις μεγάλες εμπορικές επιτυχίες του.

Στη συγκεκριμένη νοοτροπία βασίστηκε και η μοναδική συναυλία στο «The Forum», συνδυάζοντας τραγούδια όπως το «Foxey Lady» με το «I Don’t Live Today» από το άλμπουμ «Are You Experienced» μαζί με το θρυλικό «Red House» («Όλοι θέλουν να μάθουν τι είναι η ψυχή της Αμερικής, όλοι νομίζουν ότι είναι η Motown / Η ψυχή της Αμερικής είναι κάτι περισσότερο από αυτό εδώ»), το οποίο παρέμενε ακυκλοφόρητο στην Αμερική μέχρι τότε.

Επιπλέον, το συγκρότημα ξεκίνησε τη συναυλία με μια διασκευή του «Tax Free», με μια ιδιαίτερη ενορχήστρωση από το σουηδικό δίδυμο Hansson & Karlsson, με το οποίο οι Experience είχαν πρόσφατα συνεργαστεί στη Στοκχόλμη. Μια άλλη μοναδική στιγμή ήταν μια διασκευή του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, «Η αστερόεσσα σημαία», την οποία ο Jimi Hendrix θα ερμήνευε τέσσερις μήνες αργότερα στο φεστιβάλ του «Woodstock».

«Αυτό είναι ένα τραγούδι με το οποίο μας έκαναν πλύση εγκεφάλου», δήλωσε ο Jimi Hendrix, σε μια εποχή που το αμερικανικό έθνος βρισκόταν σε αναταραχή για την πολιτική κατάστασή του.

Το συγκρότημα έκλεισε αυτή τη σπουδαία συναυλία με ένα μοναδικό, εξωπραγματικό medley με το «Voodoo Child (Slight Return)» και το «Sunshine of Your Love» των Cream, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των Experience, το οποίο ανέδειξε τέλεια όλο το ταλέντο των μελών του συγκροτήματος.

Η ζωντανή ηχογράφηση της βραδιάς έγινε από τον Wally Heider και τον Bill Halverson, ενώ το υλικό πέρασε πρόσφατα από μίξη από τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Jim Hendrix, Eddie Kramer, ώστε να αποκτήσει το καλύτερο δυνατό ηχητικό αποτέλεσμα.

Την παραγωγή του «Los Angeles Forum: April 26, 1969» ανέλαβαν η Janie Hendrix, διευθύνουσα σύμβουλος της Experience Hendrix L.L.C., η αδελφή του Jimi Hendrix, Kramer και ο John McDermott, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον μουσικό κατάλογο του Hendrix.

Τις σημειώσεις στο ένθετο βιβλιαράκι έγραψε ο αρθρογράφος/κριτικός Randy Lewis, με τη βοήθεια του Billy Gibbons των ZZ Top, ο οποίος είχε παρακολουθήσει τη συναυλία και έχει περιοδεύσει με τους Experience ως μέλος των Moving Sidewalks πριν ενταχθεί στο συγκρότημα των ZZ Top.

Τον ίδιο μήνα με τα γενέθλια του Jimi Hendrix, θα κυκλοφορήσει το βιβλίο «JIMI», το οποίο θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο υλικό από φωτογραφίες, προσωπικά αντικείμενα και στίχους του εμβληματικού κιθαρίστα.

Επιπλέον, θα περιέχει σχόλια από θρυλικούς καλλιτέχνες όπως ο Paul McCartney, ο Ronnie Wood, ο Jeff Beck, ο Lenny Kravitz, ο Eric Clapton, ο Drake, ο Dave Grohl και άλλοι, οι οποίοι θα μιλήσουν για την τεράστια επιρροή που άσκησε ο Hendrix στη μουσική σκηνή.

Το live album «Los Angeles Forum: April 26, 1969» των The Jimi Hendrix Experience θα κυκλοφορήσει στις 18 Νοεμβρίου σε CD, διπλό LP βινύλιο και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το traklist του live album

1. Intro

2. Tax Free

3. Foxey Lady

4. Red House

5. Spanish Castle Magic

6. Star Spangled Banner

7. Purple Haze

8. I Don’t Live Today

9. Voodoo Child (Slight Return)

10. Sunshine of Your Love

11. Voodoo Child (Slight Return)