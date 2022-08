«Του είπα: “Σ’ αγαπώ, αλλά δεν θέλω να συμμετάσχω σε τίποτα”», περιέγραψε ο Jim Carrey.

Ο Jim Carrey πρόσφερε μία απαλή και χαλαρωτική νότα στο άλμπουμ «Dawn FM» του The Weeknd αναλαμβάνοντας τον ρόλο του ραδιοφωνικού παραγωγού στην εισαγωγή του άλμπουμ με το ομότιτλο «Dawn FM», στο «Out Of Time» και στο outro «Phantom Regret by Jim».

Ωστόσο, ο Jim Carrey απάντησε αρχικά αρνητικά στην πρόταση του μεγάλου θαυμαστή του, φίλου του και συμπατριώτη του Καναδού The Weeknd να συνεργαστούν.

Σε μια νέα συνέντευξή του στο Entertainment Tonight, ο Jim Carrey αποκάλυψε τελικά πώς δέχτηκε να δώσει τη φωνή του στο «Dawn Fm».

«Μου το ανέφερε ότι έκανε αυτό το πράγμα που ήταν ένας ραδιοφωνικός σταθμός στο καθαρτήριο και του είπα: “Σ’ αγαπώ, αλλά δεν θέλω να συμμετάσχω σε τίποτα”. Και μου είπε: “Ξέρεις, μπορείς να το κάνεις έτσι στο iPhone σου, είναι σε ποιότητα ραδιοφωνικής μετάδοσης”», περιέγραψε ο Jim Carrey.

Μετά από λίγο καιρό, ο Jim Carrey, ο οποίος περιέγραψε τον The Weeknd ως «έναν απίστευτο καλλιτέχνη και έναν υπέροχο άνθρωπο», δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην ευκαιρία να εμφανιστεί στο «Dawn FM», το οποίο έγινε ένα από τα μεγαλύτερα άλμπουμ του 2022.

«Στη συνέχεια άρχισα να ξυπνάω στη μέση της νύχτας -κάτι που συμβαίνει με εμένα, παίζω στη μέση της νύχτας- και άρχισα να λέω πράγματα, όλων των ειδών, για όνομα του Θεού», θυμήθηκε.

«Ήταν πραγματικά αστείο γιατί το άφησα εντελώς σε εκείνον… Του είπα: “Μην χρησιμοποιήσεις τίποτα απολύτως ή χρησιμοποίησε μία ατάκα εδώ κι εκεί, αν θέλεις, αλλά δεν χρειάζεται να είμαι μέσα σε αυτό, τέλος πάντων”. Μου είπε: “Όχι είναι τέλειο, πρέπει να το κάνεις αυτό” και μου έδωσε μία πολύ όμορφη θέση στο άλμπουμ, οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένος», συνέχισε.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι η ταινία του «The Mask» (Η Μάσκα) από το 1994 έχει αποτελέσει μεγάλη πηγή έμπνευσης για τον The Weeknd, ο Jim Carrey δεν δίστασε να υπερασπιστεί τη δημιουργικότητα των κλασικών κωμικών ταινιών του.

«Η “Μάσκα” ήταν η πρώτη ταινία που είδε και τον ενέπνευσε κατά κάποιο τρόπο ώστε να θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το πράγμα», είπε γελώντας ο Jim Carrey.

«Και φίλε, όντως μπήκε ποτέ σε αυτό το πράγμα. Είναι αστείο, γιατί πολλές από αυτές τις ταινίες, εκείνη την εποχή έμοιαζαν απλά με τρελές κωμωδίες, και όμως, όλες είχαν μία σκέψη από πίσω τους, όλες είχαν έναν σκοπό από πίσω τους», σημείωσε.

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του «Dawn FM» τον Ιανουάριο, ο Jim Carrey αποκάλυψε ότι άκουσε μαζί με τον «καλό φίλο του Abel» το άλμπουμ και δήλωσε «ενθουσιασμένος που συμμετείχε στη συμφωνία» του The Weeknd.

Ο The Weeknd εμφανίστηκε επίσης στο μουσικό βίντεο του The Weeknd για το «Out Of Time», στο οποίο συμμετείχε επίσης η ηθοποιός και μοντέλο HoYeon Jun από τη σειρά «Squid Game».