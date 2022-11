Οι Jethro Tull ολοκλήρωσαν το νέο άλμπουμ τους – Πότε θα κυκλοφορήσει

Οι Jethro Tull επιβεβαίωσαν ότι έχουν ολοκληρώσει το 23ο άλμπουμ τους, το οποίο θα κυκλοφορήσει την άνοιξη.

Το άλμπουμ έχει ηχογραφηθεί με την σημερινή σύνθεση των Jethro Tull: τους Ian Anderson (φωνή, φλάουτο), David Goodier (μπάσο), John O’Hara (πιάνο, πλήκτρα και ακορντεόν), Scott Hammond (ντραμς) και Joe Parrish-James (κιθάρα).

Ο Ian Anderson, το μοναδικό ιδρυτικό μέλος των Jethro Tull που παραμένει μέχρι σήμερα στο συγκρότημα, συνεργάστηκε για το νέο άλμπουμ με τον Bruce Soord των The Pineapple Thief, ο οποίος δούλεψε στις μίξεις του surround ήχου.

«Βάλαμε τις τελευταίες πινελιές στο εικαστικό για το εξώφυλλο του άλμπουμ και ολοκληρώσαμε την ηχογράφηση και τη μίξη πριν από μερικές εβδομάδες», είπε ο Ian Anderson για το επόμενο άλμπουμ των Jethro Tull μετά το φετινό «The Zealot Gene», που έτυχε ευρείας αποδοχής.

«Λόγω της συνήθους μεγάλης αναμονής για την παραγωγή και την κατασκευή των δίσκων βινυλίου, έχουμε προγραμματίσει την κυκλοφορία για την άνοιξη του 2023, αλλά, κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων και μηνών, θα μάθετε περισσότερα για τον δίσκο και τις διάφορες μορφές που θα διατεθούν», εξήγησε.

«Είναι λίγο νωρίς ακόμα για να σας δώσουμε τίτλους, tracklists και περιεχόμενο, αλλά να είστε σίγουροι ότι όλα είναι έτοιμα και τακτοποιημένα όσον αφορά το mastering και τα βασικά στοιχεία του εξωφύλλου και της συσκευασίας», συνέχισε.

The band have finished work on the 23rd Jethro Tull album. @bsoord of @pineapplethief has just completed the surround sound mixes and an alternative stereo mix too. Out in the Spring of 2023. Stay tuned for more info…. pic.twitter.com/JFY61Ti87L

— Jethro Tull (@jethrotull) November 17, 2022