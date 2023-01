Οι Jethro Tull ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ «RökFlöte»

Το νέο άλμπουμ των Jethro Tull βασίζεται στους χαρακτήρες των θεών του παλιού σκανδιναβικού παγανισμού.

Οι Jethro Tull θα κυκλοφορήσουν το 23ο άλμπουμ τους, με τίτλο «RökFlöte», στις 21 Απριλίου από την InsideOut Music.

Μετά το «The Zealot Gene» του 2022, το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος έπειτα από δύο δεκαετίες, ο Ian Anderson και οι συνεργάτες του επιστρέφουν με ένα άλμπουμ αποτελούμενο από 12 τραγούδια.

Το άλμπουμ βασίζεται στους χαρακτήρες και τους ρόλους μερικών από τους κύριους θεούς του παλιού σκανδιναβικού παγανισμού και ταυτόχρονα εξερευνά το «RökFlöte» – ροκ φλάουτο – το οποίο έχει γίνει εμβληματικό σύμβολο των Jethro Tull.

Παράλληλα, κυκλοφορεί το πρώτο single από το άλμπουμ με τίτλο «Ginnungagap» και μπορείτε να παρακολουθήσετε το εκπληκτικό animated video με την υπογραφή του Costin Chioreanu. Το τραγούδι αντλεί έμπνευση από τον θεό Ymir, το πρωτόγονο ον, ένα αρχέγονο ον, το οποίο γεννήθηκε από δηλητήριο που έσταζε από τον παγωμένο ποταμό Élivágar και ζούσε στο άγονο Ginnungagap.

Ο Ian Anderson εξηγεί για τον τίτλο και το θέμα του νέου άλμπουμ των Jethro Tull: «Ο τίτλος αυτού του δίσκου άλλαξε κάνα δυο φορές στην πορεία. Ξεκίνησα με την ιδέα ενός κυρίως ορχηστρικού άλμπουμ για ροκ φλάουτο – όπως στη ροκ μουσική».

«Όταν εμφανίστηκε το θεματικό υλικό του άλμπουμ, με τράβηξε ο όρος Ragnarök από τη σκανδιναβική μυθολογία – η δική τους εκδοχή του αποκαλυπτικού τέλους του κόσμου ή του βιβλικού Αρμαγεδδώνα», συνεχίζει.

«Το σενάριο της “τελικής αναμέτρησης” είναι διαδεδομένο και εμπεριέχεται στον Ινδουισμό, τον Χριστιανισμό και το Ισλάμ, για παράδειγμα. Το Ragnarök μεταφράζεται ως “πεπρωμένο των θεών”, με το “rök” να σημαίνει πεπρωμένο, πορεία, κατεύθυνση», σημειώνει.

«Με το umlaut σταθερά στη θέση του, χάρη στη γερμανική προέλευση της Παλαιάς Σκανδιναβικής, το “Flute” έγινε “Flöte” σύμφωνα με την ορθογραφία. Με καταλαβαίνετε μέχρι στιγμής; Δεν μπορώ να χάσω την ένδοξη ευκαιρία για ένα καλό και δικαιολογημένο umlaut», λέει.

Jethro Tull are pleased to announce their 23rd studio album, ‘RökFlöte’, which is set for release on the 21st April 2023 via @insideouteu Pre-order now here: https://t.co/5Nvygr3Z8b#JethroTull #RökFlöte pic.twitter.com/CbnST4HIcR — Jethro Tull (@jethrotull) January 20, 2023

Το «RökFlöte» θα κυκλοφορήσει σε πολλές διαφορετικές εκδόσεις.

Μεταξύ δύο περιορισμένες πολυτελείς εκδόσεις που περιλαμβάνουν bonus demo υλικό, εκτενείς σημειώσεις και ένα Blu-ray με Dolby Atmos, 5.1 Surround Sound, εναλλακτικές στερεοφωνικές μίξεις από τον Bruce Soord (The Pineapple Thief), καθώς και ένα bonus track και μία εκτενή συνέντευξη με τον Anderson. Το άλμπουμ θα είναι επίσης διαθέσιμο ψηφιακά σε spatial audio Dolby Atmos και Sony 360 RA.

Οι Jethro Tull συνεχίζουν τις συναυλίες τους φέτος με εμφανίσεις στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Το «The Zealot Gene», που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2022, ήταν το 22ο άλμπουμ των Jethro Tull και απέσπασε τις καλύτερες κριτικές σε όλους τους τομείς.

Έφτασε στο Νο. 9 των βρετανικών charts, επίτευγμα που δεν είχε πετύχει το συγκρότημα από το 1972, έκανε επίσης ντεμπούτο στο Νο. 4 στη Γερμανία, στο Νο. 3 στην Ελβετία, στο Νο. 5 στην Αυστρία, στο Νο. 8 στη Φινλανδία, καθώς και στο Top 10 του Current Album Chart και του Rock Album Chart στις ΗΠΑ.

Με περισσότερα από 30 άλμπουμ στο ενεργητικό τους και συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια, οι Jethro Tull είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών. Η δισκογραφία τους αποτελείται από κλασικά τραγούδια που έχουν απήχηση ακόμα και σήμερα.

Με επικεφαλής τον Ian Anderson, οι Jethro Tull συνεχίζουν να περιοδεύουν σε όλο τον κόσμο και να διασκεδάζουν θεατές όλων των ηλικιών.

Το tracklist του «RökFlöte»

01. Voluspo

02. Ginnungagap

03. Allfather

04. The Feathered Consort

05. Hammer On Hammer

06. Wolf Unchained

07. The Perfect One

08. Trickster (And The Mistletoe)

09. Cornucopia

10. The Navigators

11. Guardian’s Watch

12. Ithavoll