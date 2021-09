Η Jesy Nelson συνεργάζεται στο πρώτο της σόλο single με τη Nicki Minaj

Δείτε τα πρώτα πλάνα από τα παρασκήνια της συνεργασίας.

Η Jesy Nelson συνεργάζεται στο πρώτο της προσωπικό single με τη Nicki Minaj.

Λίγες εβδομάδες αφότου οι Little Mix κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «Confetti», στα τέλη του 2020, η Jesy Nelson σόκαρε τους θαυμαστές του γυναικείου συγκροτήματος ανακοινώνοντας την απόφασή της να αποχωρήσει από το μουσικό σχήμα.

Η 29χρονη τραγουδίστρια, η οποία αποτελούσε μέλος των Little Mix από τη δημιουργία στο βρετανικό «The X Factor» το 2011, επικαλέστηκε ως λόγο της αποχώρησής της τη «συνεχή πίεση» της παρουσίας της σε ένα γυναικείο συγκροτήματος» και τη «δυσκολία» να ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Παρ’ όλα αυτά, η Jesy Nelson δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη μουσική και ήδη έχει το πρώτο της δισκογραφικό βήμα ως σόλο τραγουδίστρια, το οποίο περιλαμβάνει μία συνεργασία κορυφής.

Η Jesy Nelson άρχισε να προετοιμάζει το έδαφος για το πρώτο προσωπικό τραγούδι της όταν διέγραψε όλες τις αναρτήσεις στον λογαριασμό της στο Instagram για να δημοσιεύσει στη συνέχεια ένα μυστηριώδες teaser που υποσχόταν αόριστα ένα «νέο κεφάλαιο».

Ενώ ήταν ήδη γνωστό το πρώτο σόλο τραγούδι της θα έχει τον τίτλο «Boyz», η Jesy Nelson επιβεβαίωσε τις φήμες για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα της ανακοινώνοντας ότι στο single ενώνει τις δυνάμεις της με τη μοναδική Nicki Minaj.

Τόσο η τραγουδίστρια όσο και η ράπερ ανάρτησαν στα κοινωνικά δίκτυα κάποια πλάνα από τις πρόβες τους για το μουσικό βίντεο του τραγουδιού».

«Είναι η κακιά του Ηνωμένου Βασιλείου και η Barbie», λέει με ψεύτικη βρετανική προφορά η Nicki. «Νομίζεις ότι είναι έτοιμοι γι’ αυτό;», ανέφερε η Jesy στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Υπενθυμίζεται ότι η Jesy Nelson είχε συναντήσει δισκογραφικά τη Nicki Minaj ως μέλος των Little Mix στο single «Woman Like Me» του συγκροτήματος.

Μέχρι αυτήν την ώρα δεν δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει το «Boyz», το οποίο θα εγκαινιάσει τη συνεργασία της Jesy Nelson με την Polydor Records της Universal Music Group.