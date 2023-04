Jessie Ware: Το νέο άλμπουμ της «That! Feels Good!» είναι μία ωδή στην ελευθερία

Η ντίβα του dancefloor Jessie Ware επιστρέφει εκεί που ανήκει.

Η Jessie Ware κυκλοφορεί το πληθωρικό πέμπτο άλμπουμ της με τίτλο «That! Feels Good!».

Το άλμπουμ κυκλοφορεί από την EMI Records/Universal Music και περιλαμβάνει τα singles «Free Yourself», «Pearls» και «Begin Again», τα οποία έτυχαν εξαιρετικής υποδοχής.

Ολόκληρο το νέο άλμπουμ «That! Feels Good!» της Jessie Ware διακατέχεται από ένα απίστευτο αίσθημα ελευθερίας. Είναι ο ήχος ενός ανθρώπου που αφήνεται ελεύθερος και ξεφεύγει, ενώ ενθαρρύνει όλους τους άλλους να κάνουν το ίδιο.

Την παραγωγή του «That! Feels Good!» έχουν επιμεληθεί ο Stuart Price (Madonna, The Killers) και ο James Ford των The Last Shadow Puppets (Arctic Monkeys, Florence + The Machine, Depeche Mode).

Η επιτυχία του προηγούμενου άλμπουμ της Jessie Ware, του «What’s Your Pleasure» που κυκλοφόρησε το 2020 και οι συναυλίες που ακολούθησαν, αποτέλεσαν βασική επιρροή στη δημιουργία του «That! Feels Good!».

Όταν είδε τις αντιδράσεις σε τραγούδια όπως τα «Ohh La La» και «Spotlight», ενώ έκανε καταιγιστικές εμφανίσεις σε φεστιβάλ όπως το Primavera και το Glastonbury και δύο sold out συναυλίες στο Brixton Academy κατά τη διάρκεια του 2022, η Jessie Ware επανεξέτασε τον ήχο της, το ζωντανό πρόγραμμά της και τα τραγούδια που ήθελε να κάνει.

Όταν άνοιξε τη συναυλία του Harry Styles στο United Center του Σικάγο τον Οκτώβριο, επιβεβαίωσε αυτές τις φιλοδοξίες.

Το «That! Feels Good!» είναι σύμφωνα με την Jessie Ware ένα άλμπουμ που έχει δημιουργήσει με ένα άτομο στο μυαλό της.

«Αυτό είναι για εμένα. Λοιπόν, είναι για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Αλλά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ήξερα το άλμπουμ που ήθελα να κάνω και με ποιον ήθελα να το κάνω. Έβαλα στην άκρη χρόνια άγχους, το σύνδρομο του απατεώνα και όλο αυτό το άγχος και το αίσθημα ότι δεν είμαι αρκετά καλή», δηλώνει.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι αφαιρώ τίποτα από ό,τι έχει προηγηθεί, γιατί είμαι απίστευτα υπερήφανη για όλα αυτά, αλλά είμαι σε ένα σημείο, σήμερα, όπου αισθάνομαι απόλυτα ευτυχισμένη και άνετη με αυτό που είμαι και με τη μουσική που φτιάχνω», προσθέτει.

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Jessie Wares μετά τις ζωντανές εμφανίσεις της, έχουν σαφώς επηρεάσει τον ρυθμό των κρουστών και τις υφές των οργάνων, που λάμπουν τόσο υπέροχα όσο και μία ντισκόμπαλα.

Αυτό γίνεται αισθητό στην πλούσια ηχητική έκταση του άλμπουμ και μέσα από τις ερμηνείες που η Jessie Ware συνεχίζει να ανεβάζει σε νέα ύψη.

«Δεν είναι απαραίτητα μεγαλύτερο ή καλύτερο από το προηγούμενο άλμπουμ, το θέμα είναι περισσότερο να ανεβάσουμε την ένταση και να ενσωματώσουμε αυτό το πραγματικό, βαθύ, σέξι, απίστευτα υπέροχο groove», σχολιάζει η ίδια.

Το άλμπουμ ξεκινά με το ομότιτλο τραγούδι «That! Feels Good», όπου μία επίμονη μπασογραμμή δίνει τον τόνο για τη συνέχεια.

Στο τραγούδι η Jessie Ware πλαισιώνεται από μία εκπληκτική ομάδα: την pop star Kylie Minogue, την ιδιοφυή κωμικό Aisling Bea, τον μουσικό παραγωγό Benny Blanco και την υπέροχη μητέρα της Lennie.

Το προηγούμενο single, «Free Yourself», είναι εμποτισμένο με μια μεταδοτική ενέργεια που εξυμνεί τη χαρά του να είσαι ο εαυτός σου χωρίς καμιά απολογία.

Στο «Pearls», η ντίβα του dancefloor επιστρέφει εκεί που ανήκει. Το πρόσφατο single «Begin Again» ένα έντονο και αναζωογονητικά αισιόδοξο τραγούδι με νοσταλγικό χαρακτήρα, που αποπνέει την ενέργεια του κλασικού funk και της dance.

Το «Beautiful People» ανοίγει τις πόρτες σε ένα ιδιωτικό πάρτι, όπου η πίστα παίρνει φωτιά και η ντισκόμπαλα λάμπει. Οι electronica ήχοι συνεχίζονται στο «Freak Me Now» του Stuart Price, το οποίο κατευθύνεται δυτικά για να απορροφήσει τους ήχους της French House.

Η Jessie Ware έχει καταφέρει να συνδυάσει με τόλμη αρκετές δεκαετίες μουσικής για πάρτι σε ένα άλμπουμ τόσο αδιάκοπο όσο μία λίστα αναπαραγωγής.

Αφήνοντας τις αναστολές, τα άγχη και τις προσδοκίες που καλείται να αντιμετωπίσει να φύγουν, η Jessie Ware δεν έχει απλώς τον έλεγχο, αλλά βρίσκεται στο απόγειο των δυνατοτήτων της.

