Jessie Ware: Κυκλοφορεί το single «Pearls» και ανακοινώνει νέο άλμπουμ

Η Jessie Ware ξεκινά δυναμικά τη νέα χρονιά.

Η Jessie Ware ανακοινώνει ότι το πέμπτο άλμπουμ της, με τίτλο «That! Feels Good!» θα κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου και παρουσιάζει το επόμενο δείγμα του με το νέο single «Pearls».

Πρόκειται για μία πραγματική επιστροφή της ντίβας. Το «Pearls» ξεχειλίζει από ένα funky μπάσο με επιρροές από τη δεκαετία του ’70 και εθιστικά συνθεσάιζερ. Η μεταδοτική ενέργεια του τραγουδιού θυμίζει το ξόρκι μίας ντισκομπάλας.

Η Jessie Ware έχει γράψει το «Pearls» μαζί με τον Coffee Clarence JR, τη Sarah Hudson και τον θρυλικό Βρετανό παραγωγό Stuart Price, ο οποίος ανέλαβε και την παραγωγή του τραγουδιού.

«Το “Pearls” δεν είναι ένα πολύ σοβαρό τραγούδι, απλά σε ενθαρρύνει να χορέψεις. Είναι εμπνευσμένο από ντίβες όπως η Donna Summer, η Evelyn Champagne King, η Teena Marie και η Chaka Khan. Κατά κάποιον τρόπο, δείχνει όλες τις πτυχές μου», εξηγεί η Jessie Ware.

«Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι που δημιούργησα με τον Stuart Price και τον Coffee, στο οποίο συμμετέχει η υπέροχη Sarah Hudson. Ελπίζω να μπορείτε να νιώσετε πόση χαρά νιώθουμε που δουλεύουμε μαζί», συνεχίζει.

«Το άλμπουμ “That! Feels Good!” είναι το αποτέλεσμα περισσότερων από 10 ετών αφιερωμένων στην εξερεύνηση του ποια είμαι και ποια θέλω να είμαι ως καλλιτέχνιδα, συμπεριλαμβανομένης της συγκίνησης της ερμηνείας», αναφέρει η τραγουδίστρια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jessie Ware (@jessieware)

Πρώτος προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της Jessie Ware ήταν το single «Free Yourself», που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2022.

Το «Free Yourself» έκανε το καλύτερο ντεμπούτο στην καριέρα της Jessie Ware μέχρι σήμερα και σημείωσε την καλύτερη επίδοση της τραγουδίστριας για τα περισσότερα streams που έχει συγκεντρώσει ένα τραγούδι της σε μία εβδομάδα τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και παγκοσμίως.

Το άλμπουμ της «What’s Your Pleasure?» που κυκλοφόρησε το 2020, επιβεβαίωσε ότι η Jessie είναι μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το «What’s Your Pleasure?» περιείχε τα singles «Save A Kiss», «Spotlight» και «Remember Where You Are», το τελευταίο εκ των οποίων περιλαμβανόταν στην playlist του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Πέρυσι, η Jessie Ware πραγματοποίησε σπουδαίες εμφανίσεις στις κεντρικές σκηνές μουσικών φεστιβάλ όπως το Glastonbury, το Primavera Sound και το Open’er Festival.

Τον Οκτώβριο, έκανε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και εμφανίστηκε ως support για σε πέντε συναυλίες της περιοδείας «Love on Tour» του Harry Styles στο United Center του Σικάγο.

Η Jessie Ware είναι έτοιμη να σπάσει τα δικά της ρεκόρ με το επερχόμενο άλμπουμ της «That! Feels Good!».