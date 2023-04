Jessie Ware: Αισθησιακό ταξίδι στη Νότια Αμερική με το νέο single «Begin Again»

Από τις ντισκομπάλες στη Βραζιλία.

Το νέο single «Begin Again» της Jessie Ware ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια που γράφτηκαν για το επερχόμενο άλμπουμ της «That! Feels Good!», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου.

Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από το χρόνο που πέρασε η Jessie Ware στη Νότια Αμερική.

Αποτύπωσε τη ζέστη, τον ιδρώτα και τον αισθησιασμό της Βραζιλίας, χτίζοντας πάνω στα θεμέλια του «Remember Where You Are», το οποίο έκλεισε το τελευταίο άλμπουμ της «What’s Your Pleasure».

Τον Φεβρουάριο, η Jessie Weare μοιράστηκε το «Pearls» και προηγουμένως το «Free Yourself», ένα τραγούδι με μεταδοτική ενέργεια και τη μαγεία μίας ντισκομπάλας. Το «Begin Again» δεν διαφέρει καθόλου.

Το επερχόμενο άλμπουμ της «That! Feels Good!» είναι μία υπενθύμιση ότι η Jessie Ware είναι μία από τις πιο καταξιωμένες, αξιοθαύμαστες και αγαπημένες φωνές της βρετανικής σκηνής για κάποιο λόγο.

Το άλμπουμ «What’s Your Pleasure?» που κυκλοφόρησε το 2020, επιβεβαίωσε ότι η Jessie Ware είναι μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Περιείχε τα singles «Save A Kiss», «Spotlight» και «Remember Where You Are», το τελευταίο εκ των οποίων συμπεριλήφθηκε στην playlist του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Barack Obama για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Πέρυσι η Jessie Ware έδωσε σπουδαίες εμφανίσεις στις κεντρικές σκηνές του Glastonbury, του Primavera Sound και του Open’er Festival. Τον Οκτώβριο, έκανε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες συνοδεύοντας τον Harry Styles σε πέντε συναυλίες της περιοδείας του «Love on Tour» στο United Center του Σικάγο.

Η Jessie Ware δεν είναι μόνο μία ολοκληρωμένη καλλιτέχνιδα, αλλά και οικοδέσποινα ενός υπέροχου podcast με τη μητέρα της Lennie. Το «Table Manners» μετρά πάνω από 50 εκατομμύρια λήψεις μέχρι σήμερα.

Έχουν εκδώσει μαζί ένα βιβλίο και έχουν περιοδεύσει σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ως καλεσμένοι στο podcast τους έχουν ήδη εμφανιστεί η Dolly Parton, ο Sir Paul McCartney, η Dua Lipa, ο Baz Luhrmann και ο David Schwimmer.

Η Jessie Ware είναι έτοιμη να σπάσει τα δικά της ρεκόρ με το νέο άλμπουμ της «That! Feels Good!».