Η Jessie Reyez διασκευάζει το «Headlines» του Drake

Υπό το δικό της μουσικό πρίσμα διασκεύασε η Jessie Reyez το «Headlines» του Drake.

Η Jessie Reyez μαγνητίζει τους ακροατές με δύο συναρπαστικές ερμηνείες.

Η Κολομβιανή – Καναδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός συμμετείχε στη σειρά «Spotify Singles» του Spotify, όπου καλλιτέχνες ηχογραφούν αποκλειστικά για την πλατφόρμα streaming δύο ακουστικές εκτελέσεις, μία ενός δικού τους τραγουδιού και μία ενός τραγουδιού από έναν καλλιτέχνη που αγαπάνε.

Όσον αφορά το προσωπικό τραγούδι της, η Jessie Reyez ερμήνευσε μία unplugged εκδοχή του single «Love In The Dark» από τον παρθενικό δίσκο της «Before Love Came To Kill Us», που κυκλοφόρησε στα τέλη του προηγούμενου Μαρτίου από τις FMLY / Island Records / Universal Music.

Το τραγούδι που επέλεξε να διασκευάσει η 28χρονη τραγουδίστρια ήταν το «Headlines» του Drake, ένα κομμάτι από το άλμπουμ «Take Care» του ράπερ που κυκλοφόρησε το 2011.

Η Jessie Reyez ηχογράφησε την acoustic εκτέλεση του «Love In The Dark» στα East West Studios του Λος Άντζελες και τη διασκευή του «Headlines» στα στούντιο του Spotify στη Νέα Υόρκη.

Η σειρά «Spotify Singles» έχει συγκεντρώσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια streams από τότε που ξεκίνησε το 2017, ενώ μέχρι σήμερα έχουν ηχογραφηθεί πάνω από 300 singles.

Το άλμπουμ «Before Love Came To Kill Us» της Jessie Reyez έτυχε θερμής υποδοχής από τους κριτικούς και εμφανίστηκε με την κυκλοφορία του στις πρώτες θέσεις των charts του Billboard: Έφτασε στο Νο. 4 των Top R&B Albums, στο Νο. 5 του chart Top Album Sales στο Νο. 9 των Top R&B / Hip-Hop Albums και στο Νο. 13 του Billboard 200.

Στις αρχές της άνοιξης η Jessie Reyez συνόδευσε την Billie Eilish στους πρώτους σταθμούς της αμερικανικής περιοδείας της «Where Do We Go?», όμως η τουρνέ αναβλήθηκε λίγο μετά την έναρξή της λόγω της πανδημίας.