Η Jessie Reyez κυκλοφορεί το άλμπουμ «Before Love Came To Kill Us»

Η Jessie Reyez μετατρέπει σε τραγούδια τη ζωή και τις εμπειρίες της.

Η Jessie Reyez κυκλοφορεί το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, με τίτλο «Before Love Came To Kill Us».

Οι ειλικρινείς και αφηγηματικοί στίχοι του άλμπουμ υπογραμμίζουν την προσωπική ματιά της 28χρονης τραγουδίστριας σε θέματα που σχετίζονται με την αγάπη, την απώλεια, την ταυτότητα, τη θρησκεία και την πολιτική.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της, η Jessie Reyez μοιράζεται το dark μουσικό βίντεο του τραγουδιού «I Do», σε σκηνοθεσία του Ross Lai.

Το βίντεο γυρίζει το χρόνο σε προσωπικά βιώματα που η Reyez έχει εξιστορήσει μέσα από τις προηγούμενες οπτικοακουστικές δουλειές της.

Η απώλεια του συντρόφου της και η ελπίδα ότι θα τον συναντήσει μετά θάνατον αντικατοπτρίζουν την ευαισθησία και την ειλικρίνεια που διαπερνούν ολόκληρο το άλμπουμ «Before Love Came To Kill Us».

Το «Before Love Came To Kill Us» κυκλοφορεί από τις FMLY / Island Records / Universal Music και περιέχει 14 τραγούδια, μεταξύ των οποίων το πλατινένιο «Figures», το χρυσό «Imported» και το «Love In The Dark» που έχει ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια streams.

Η Jessie Reyez συνεργάζεται επίσης με τον Eminem σε ένα τραγούδι που φέρει τον τίτλο «Coffin».

Η κυκλοφορία του «Before Love Came To Kill Us» σε καιρό πανδημίας ήταν ένα ακανθώδες ζήτημα για την Jessie Reyez.

«Με μπέρδεψε επειδή έλεγα “δεν θέλω να φανώ αναίσθητη”. Μεγάλωσα αντιμετωπίζοντας το θάνατο ως κάτι που θα μπορούσε να συμβεί με ευκολία αύριο. Όμως ξέρω ότι υπάρχει πολύς φόβος αυτή τη στιγμή για όλους τους άλλους», ανέφερε σε συνέντευξή της.

«Είμαι μπερδεμένη. Όμως αποφάσισα να κυκλοφορήσω το άλμπουμ επειδή η αναποφασιστικότητα ποτέ δεν οδήγησε πουθενά για κανέναν», υπογράμμισε.

Η Jessie Reyez δικαιώθηκε για την απόφασή της. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν αφιερώσει εγκωμιαστικές κριτικές στο «Before Love Came To Kill Us».

«Η μουσική της, παρότι κατηγοριοποιείται ως R&B, συγκεντρώνει τα ερεθίσματα των folk τραγουδιστών – τραγουδοποιών και την ομοιοκαταληξία των ράπερ, όπως και pop μελωδίες και hip-hop επιρροές», σημειώνουν οι The New York Times.

Το Noisey τονίζει η Jessie Reyez φημίζεται για την ειλικρίνεια των τραγουδιών της και το Variety υποστηρίζει ότι είναι «μία δυναμική φωνή τη στιγμή που ο κόσμος τη χρειάζεται».

Το tracklist του άλμπουμ

1. Do You Love Her

2. Deaf (Who Are You)

3. Intruders

4. Coffin (feat. Eminem)

5. Ankles

6. Imported (με τον 6LACK)

7. La Memoria

8. Same Side

9. Roof

10. Dope

11. Kill Us

12. Love In The Dark

13. I Do

14. Figures