Η Jessie Reyez μοιράζεται το single «Ankles» και το remix του «Love In The Dark»

Ένα ακόμα τραγούδι από τον παρθενικό δίσκο της Jessie Reyez.

Η Jessie Reyez παρουσιάζει ακόμα ένα τραγούδι από το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, με τίτλο «Before Love Came To Kill Us», που θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου από τις FMLY / Island Records / Universal Music

Το «Ankles» ένα ανυπόκριτο τραγούδι που αντιμετωπίζει το χωρισμό με τρόπο διαφορετικό από το συνηθισμένο, ένα τραγούδι με σιγουριά, κομπορρημοσύνη και μία δόση εκδίκησης.

Παράλληλα με το «Ankles», η Jessie Reyez κυκλοφορεί ένα καινούργιο remix για το πρόσφατο τραγούδι της «Love In The Dark», το οποίο επιμελήθηκε ο Dzeko.

Ο Καναδός παραγωγός αξιοποίησε άψογα τη μοναδική ερμηνεία της Reyez και μετέτρεψε το «Love In The Dark» σε ένα club-ready κομμάτι με δυναμική παραγωγή.

Οι δύο κυκλοφορίες έρχονται μία ανάσα πριν την έναρξη των εμφανίσεων της 28χρονης τραγουδίστριας.

Η Jessie Reyez θα συνοδεύσει την Billie Eilish στην περιοδεία της «WHERE DO WE GO? WORLD TOUR», η οποία αρχίζει τη Δευτέρα 9 Μαρτίου από το Μαϊάμι, ενώ στις 24 Μαρτίου θα ανοίξει την αυλαία της προσωπικής περιοδείας της «Before Love Came To Kill Us Tour».

Η Κολομβιανή – Καναδή τραγουδίστρια ετοιμάζεται συγχρόνως για την παρθενική της εμφάνιση στο φεστιβάλ «Coachella», στη σκηνή του οποίου θα ανέβει τον ερχόμενο Απρίλιο.

Η Jessie Reyez θα εμφανιστεί στην τρίτη ημέρα (12 & 19/04) του φεστιβάλ μαζί με καλλιτέχνες όπως ο επικεφαλής Frank Ocean, η Lana Del Rey, η Marina, η FKA twigs, ο Lil Nas X και άλλους.