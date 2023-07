Η Jess Glynne κυκλοφορεί το καλοκαιρινό τραγούδι «What Do You Do?»

Η Jess Glynne συνεχίζει δυναμικά τη δισκογραφική επάνοδό της.

Η Jess Glynne κυκλοφορεί το λαμπερό καλοκαιρινό τραγούδι «What Do You Do?».

Αποτελώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές και άμεσως αναγνωρίσιμες φωνές της βρετανικής pop, η Jess Glynne αναρωτιέται στο νέο single της τι είναι «αρκετό» στον έρωτα και πού τραβάς τη γραμμή της προστασίας του εαυτού σου.

Πάνω σε σκοτεινά house beats, που τονίζονται από τα disco έγχορδα, η Jess Glynne καταθέτει την εξομολόγησή της πάνω στο dance floor.

Διαφήμιση

«Συνεχίζω να κάνω τα ίδια λάθη. Τι κάνεις όταν η αγάπη δεν είναι αρκετή; Κρατιέσαι όταν ξέρεις ότι πρέπει να τα παρατήσεις», τραγουδά.

Η Jess Glynne δήλωσε για το νέο τραγούδι της: «Το “What Do You Do?” έχει πολλά συναισθήματα μέσα του και είμαι τόσο ενθουσιασμένη που το μοιράζομαι μαζί σας. Τα τραγούδια αυτού του είδους είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Να ανοίγω την καρδιά μου σε συνδυασμό με έναν ρυθμό που σε κάνει να θέλεις να κουνηθείς».

«Μερικές φορές όλοι μας χρειαζόμαστε να ξεφύγουμε από τη θλίψη και τις σκέψεις μας και να είμαστε ελεύθεροι να χορέψουμε μέσα στη μουσική. Είναι απαραίτητο για εμένα να αισθάνεσαι ελπίδα ό,τι κι αν περνάς, οπότε αν αυτό είναι που χρειάζεστε αυτή τη στιγμή, ελπίζω αυτό το τραγούδι να σας το δώσει», ανέφερε.

Η Jess Glynne έχει γράψει το «What Do You Do?» μαζί με τους Chrome Sparks (Khalid, Major Lazer), Simon Wilcox (Selena Gomez) και Stuart Price (Madonna, Dua Lipa).

Το «What Do You Do?» ακολουθεί τη δισκογραφική επάνοδο της Jess Glynne με το single «Silly Me», που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο και έφτασε στο Top 20 του βρετανικού airplay chart.

Το «Silly Me» απέκτησε στη συνέχεια ένα dance remix από τον D.O.D. και μία μοναδική ακουστική εκτέλεση.

Η Jess Glynne έκανε επίσης την εκρηκτική επιστροφή της στη σκηνή του BBC Radio 1 Big Weekend, του Capital Summertime Ball, του Hits Live και του φεστιβάλ Planet Pride στη Νέα Υόρκη.

Μετά από ένα διάλειμμα τριών ετών, η Jess Glynne επιστρέφει πιο δυνατή από ποτέ.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια γράφει το ολοκαίνουργιο κεφάλαιο μίας απίστευτης καριέρας που μετρά πάνω από 4 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως, 7 singles στο Νο.1 του Ηνωμένου Βασιλείου (τα περισσότερα από κάθε άλλη σόλο Βρετανίδα γυναίκα καλλιτέχνιδα στην ιστορία), δύο πλατινένια άλμπουμ, 11 πλατινένια singles και εννέα υποψηφιότητες στα BRIT Awards.