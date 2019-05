Ένα τραγούδι για την αγάπη που σε απογειώνει συναισθηματικά.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια – δημιουργός Jess Glynne συναντά τον hitmaker DJ και μουσικό παραγωγό Jax Jones στο single «One Touch» που κυκλοφορεί από την Atlantic Records / Warner Music.

Η χαρακτηριστική ερμηνεία της Glynne και η δυναμική παραγωγή του Jones εγγυώνται ότι το «One Touch» θα γίνει soundtrack των θερινών εμφανίσεων των δύο καλλιτεχνών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Jess Glynne είναι η μόνη Βρετανίδα που διαθέτει 7 singles που έχουν φτάσει στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ και τα δύο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει έχουν κατακτήσει την κορυφή στη χώρα της.

Με σταθερά βήματα εξελίσσεται στην απόλυτη σύγχρονη pop star της Βρετανίας, καταργώντας τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην pop, τη soul, την R&B και τη house μουσική.

Έχει την αξεπέραστη ικανότητα να επικοινωνεί με το κοινό μέσα από τα τραγούδια της και να λέει στις νεαρές γυναίκες τις αλήθειες που θέλουν να ακούσουν για τις ανησυχίες τους, τους έρωτες που τους ενθουσιάζουν και τους απογοητεύουν, τις φιλοδοξίες και τα όνειρα που μπορεί να συντριβούν, αλλά τελικά στο τέλος χαμογελούν.

Καλλιτέχνης, παραγωγός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, DJ, remixer και αυτοδίδακτος πολυοργανίστας, ο Jax Jones είναι σήμερα το Νο. 1 εξαγώγιμο προϊόν της βρετανικής dance σκηνής και ένας από τους πιο περιζήτητους παραγωγούς του κόσμου.

Έχει κυκλοφορήσει 6 συνεχόμενα hit singles: Το υποψήφιο για Grammy και BRIT «You Don’t Know Me» feat. RAYE, το «Instruction» feat. Demi Lovato, το «Breathe» feat. Ina Wroldsen, το «Ring Ring» με τη συμμετοχή της Mabel και του Rich The Kid και το «Play» με τους Years & Years, ενώ πρόσφατα σχημάτισε με τον Martin Solveig το δίδυμο των Europa που έκανε ντεμπούτο με το «All Day And Night» με τη φωνή της Madison Beer.

Από τις 24 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου η Jess Glynne θα συνοδεύει τις ανεπανάληπτες Spice Girls στη sold out βρετανική περιοδεία τους.