Jerry Lee Lewis: Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρωτοπόρος του rock ‘n’ roll

Ο Jerry Lee Lewis ενσάρκωσε τη rock επανάσταση με τραγούδια όπως το «Whole Lotta Shakin’ Goin’ On» και το «Great Balls of Fire», αλλά δέχτηκε ευρεία κατακραυγή επειδή παντρεύτηκε την 13χρονη ξαδέρφη του το 1957.

Ο τραγουδιστής και πιανίστας Jerry Lee Lewis, πρωτοπόρος του rock ‘n’ roll και αστέρας της country στις επόμενες ημέρες του, πέθανε την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου σε ηλικία 87 ετών.

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει λανθασμένα ότι είχε επέλθει ο θάνατός του την Τετάρτη.

«Η Judith, η έβδομη σύζυγός του, ήταν στο πλευρό του όταν απεβίωσε στο σπίτι του στην κομητεία Desoto του Μισισιπή, νότια του Μέμφις. Της είπε, τις τελευταίες του ημέρες, ότι χαιρέτιζε τη μετά θάνατον ζωή και ότι δεν φοβόταν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπός του, Zach Farnum.

Ο Jerry Lee Lewis εντάχθηκε για πρώτη φορά στο Rock and Roll Hall of Fame το 1986, το 2005 έλαβε το βραβείο Grammy Συνολικής Προσφοράς από την Ακαδημία Ηχογράφησης και, σε ηλικία 86 ετών, το 2022 εντάχθηκε στο Country Music Hall of Fame.

Ήταν ένας δυναμικός πληκτράς, ένας ασταθής τραγουδιστής και ένας αφηνιασμένος, απρόβλεπτος σόουμαν που μπορούσε να αριστεύσει σχεδόν σε οποιοδήποτε είδος μουσικής, είτε επρόκειτο για rock ‘n’ roll, country, R& B, gospel ή pop.

Με χαρακτηριστική αλαζονεία, δήλωνε συχνά ότι υπήρχαν μόνο τέσσερις πραγματικοί υφολόγοι στην αμερικανική μουσική: Ο Al Jolson, ο Jimmie Rodgers, ο Hank Williams και, φυσικά, ο Jerry Lee Lewis.

Το 1958, σε ηλικία 21 ετών, αφού είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία με τα καταιγιστικά rockabilly τραγούδια του «Whole Lotta Shakin’ Goin’ On» και «Great Balls of Fire», η καριέρα του Jerry Lee Lewis δέχτηκε πλήγμα μετά τη αποκάλυψη του σκανδάλου του γάμου του με την 13χρονη ξαδέρφη του.

Χρειάστηκε μία δεκαετία για να ανακτήσει την επιτυχία του με μία σειρά από δυνατές honky-tonk μπαλάντες.

Γνωστός παγκοσμίως με το προσωνύμιο «ο δολοφόνος», το οποίο είχε δώσει ο ίδιος στον εαυτό του, ο Jerry Lee Lewis φημιζόταν για τη σχέση του με το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τις γυναίκες και την οξύτητά του να κουνάει πιστόλια.

Στη εισαγωγή στην βιογραφία του «Hellfire» που κυκλοφόρησε 1982 αναφέρεται ένα απόφθεγμα του Jerry Lee Lewis: «Παρασύρω το κοινό στην κόλαση μαζί μου».

Ωστόσο, παρ’ όλες τις πολύ γνωστές υπερβολές του και τη σκοτεινή, φρικιαστική ιστορία του, το κοινό τον αγκάλιασε ξανά κατά τη διάρκεια των επτά δεκαετιών της καριέρας του.

Παρά το γεγονός ότι διατηρούσε έναν ηδονιστικό τρόπο ζωής που θα σκότωνε άλλους ανθρώπους, έζησε περισσότερο από όλους τους συναδέλφους του της δεκαετίας του ’50, συμπεριλαμβανομένου του Elvis Presley, τον οποίο διαδέχθηκε στη δόξα στη Sun Records του Μέμφις το 1957.