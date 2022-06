Η Jennifer Lopez τραγούδησε στη σκηνή μαζί με την 14χρονη κόρη της

Η Jennifer Lopez ανέβασε στη σκηνή την κόρη της, Emme και μοιράστηκε μαζί της το μικρόφωνο.

Η 52χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός ήταν επικεφαλής του «Blue Diamond Gala» του φιλανθρωπικού ιδρύματος της επαγγελματικής ομάδας μπέιζμπολ L.A. Dodgers, το οποίο έλαβε χώρα στο Λος Άντζελες στις 16 Ιουνίου συγκέντρωσε 36 εκατομμύρια δολάρια για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, των αστέγων και της κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους τους κατοίκους του Λος Άντζελες.

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η κόρη της Jennifer Lopez, η 14χρονη Emme Maribel Muñiz, ένα από τα δίδυμα παιδιά που έχει αποκτήσει η τραγουδίστρια μαζί με τον πρώην σύζυγό της Marc Anthony, ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε ένα συνδυασμό διάφορων τραγουδιών, παρουσιάζοντας το δικό της ερμηνευτικό ταλέντο τόσο μόνη της όσο και μαζί με τη μητέρα της.

Στην πιο αξιομνημόνευτη ίσως στιγμή, η Jennifer Lopez και η Emme έκαναν ένα συγκινητικό ντουέτο τραγουδώντας το σπαρακτικό «A Thousand Years» της Christina Perri.

«Μια μητέρα και μια κόρη τραγουδούν ένα τραγούδι για την αγάπη και η κόρη κρατάει ένα μικρόφωνο με τη σημαία υπερηφάνειας πάνω του», έγραψε ένας χρήστης του Twitter για το τρυφερό στιγμιότυπα.

«Το μήνυμα είναι τόσο δυνατό και είμαι τόσο χαρούμενη που το είδωλό μου είναι ένας τόσο καταπληκτικός άνθρωπος!!», πρόσθεσε.

a mother and a daughter singing a song about love and the daughter holding a microphone with the pride flag on it… the message behind this is so strong and im so happy that my idol is such an amazing person!!! @JLo #Lulu pic.twitter.com/NtyfRfNZpX

— ermi (@glossyjlo_) June 17, 2022