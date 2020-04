Δείτε την Jennifer Lopez να τραγουδά Barbra Streisand στο «One World: Together At Home»

Ένα τραγούδι από το είδωλό της Barbra Streisand επέλεξε για το «One World: Together At Home» η Jennifer Lopez.

Η Jennifer Lopez άφησε το δικό της σημάδι στην τηλεοπτική και διαδικτυακή συναυλία «One World: Together At Home» που προβλήθηκε διεθνώς το βράδυ του Σαββάτου 18 Απριλίου.

Η JLo τραγούδησε από την αυλή του σπιτιού της μία ακουστική εκτέλεση του «People» της Barbra Streisand, φορώντας μάλιστα ένα φούτερ στο οποίο απεικονιζόταν το πρόσωπο της καταξιωμένης τραγουδίστριας.

«Σε ευχαριστώ Global Citizen που με κάλεσες να συμμετάσχω σε ένα τόσο όμορφο πράγμα», είπε η Jennifer Lopez πριν τραγουδήσει.

«Ξέρετε, υπάρχει ένα πράγμα που συνειδητοποιώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και αυτό είναι το πόσο χρειαζόμαστε όλοι ο ένας τον άλλον», συνέχισε.

Η Barbra Streisand ερμήνευσε το «People» το 1964 στο μιούζικαλ «Funny Girl» του Broadway και έκτοτε θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της.

H Jennifer Lopez σχολίασε την εμφάνισή της μετά την ολοκλήρωση του «One World: Together At Home».

«Με μερικά παλιά χριστουγεννιάτικα φωτάκια από το γκαράζ και μερικά κεριά που έμειναν από το πάρτι για το Super Bowl εδώ στο σπίτι μου, προσπάθησα να βάλω όλη την αγάπη του κόσμο σε ένα “ευχαριστώ” σε όλους εκεί έξω που αγωνίζονται, εργάζονται, θυσιάζονται και κάνουν τη δουλειά τους», έγραψε στο Instagram.

«Σας αγαπώ, είμαι μαζί σας και μου λείπετε», τόνισε.

«Και ένα ταπεινό ευχαριστώ στο είδωλό μου Barbra Streisand που με εμπνέει πάντα στις καλύτερες και τις πιο δύσκολες στιγμές. Σε ευχαριστώ Global Citizen που με κάλεσες», ολοκλήρωσε.