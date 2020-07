Jennifer Lopez: Το «ευχαριστώ» για τις ευχές για τα γενέθλιά της

Η Jennifer Lopez ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τις αμέτρητες ευχές που της έστειλαν για τα γενέθλιά της την προηγούμενη Παρασκευή, 24 Ιουλίου.

Παρά τα γεγονός ότι τα γενέθλιά της τη βρήκαν σε κοινωνική αποστασιοποίηση, λόγω της πανδημίας του COVID-19, η 51χρονη πλέον τραγουδίστρια δεν στερήθηκε την αγάπη του κοινού της.

Η Jennifer Lopez αναδημοσίευσε στο Twitter ένα βίντεο με ευχές από τους θαυμαστές της και τους ευχαρίστησε για την τρυφερή κίνησή τους.

«Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις όμορφες ευχές γενεθλίων», έγραψε.

«Καθώς τις βλέπω και τις διαβάζω όλες, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ ότι πέρασα τα τελευταία μου γενέθλια μαζί με πάρα πολλούς από εσάς το περασμένο καλοκαίρι και πως φέτος είναι τόσο διαφορετικά», συνέχισε.

Η Jennifer Lopez πέρασε φέτος τα γενέθλιά της μαζί με την οικογένειά της, τον αρραβωνιαστικό της Alex Rodriguez, τις κόρες του Natasha και Ella και τα δύο παιδιά της, τα 12 ετών δίδυμα Max και Emme.

Πέρυσι η τραγουδίστρια γιόρτασε τα γενέθλιά της επί σκηνής, καθώς διοργάνωσε για την περίσταση την περιοδεία «It’s My Party».

Η Jennifer Lopez μοιράστηκε επιπλέον μερικά στιγμιότυπα από τα…, μεταξύ των οποίων μια φωτογραφία στην οποία απολαμβάνει κάποια πεντανόστιμα cupcakes και ένα βίντεο με το πλήθος των δώρων που έλαβε.

Birthday treats! What’s your fave bday cupcake? Chocolate 🍫 or vanilla🍦!? pic.twitter.com/zz1z5Y2nq9

«Κλαίω με δάκρυα χαράς! Σας ευχαριστώ για την καλύτερη μέρα!», σημείωσε.

Crying tears of joy! Thank you for the best day! pic.twitter.com/tW4FHw6NPS

— jlo (@JLo) July 25, 2020