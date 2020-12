Jennifer Lopez: «Τα παιδιά μου είναι η περηφάνεια και η χαρά μου»

Η Jennifer Lopez έκανε μια εμφάνιση – έκπληξη στην πρωινή εκπομπή «Today» της αμερικανικής τηλεόρασης.

Η τραγουδίστρια μίλησε για τη νέα σειρά προϊόντων περιποίησης δέρματος που θα κυκλοφορήσει, τη βράβευσή της με το τιμητικό «Icon Award» στο ετήσιο γκαλά «Women In Music», για την απίστευτη καριέρα της, τα παιδιά της και πολλά άλλα.

Όταν ρωτήθηκε πώς καταφέρνει να συνδυάζει όλες τις υποχρεώσεις της, η Jennifer Lopez απάντησε: «Με ξέρετε, δεν μπορώ να μείνω άπραγη, έτσι αποφάσισα να κυκλοφορήσω τη δική μου σειρά προϊόντων περιποίησης δέρματος και να κυκλοφορήσω ένα νέο τραγούδι, γιατί όχι;», είπε για το νέο single της «In The Morning».

Η αστέρας της μουσικής μοιράστηκε επίσης τα συναισθήματά της για τη βράβευσή της με το «Icon Award» της ετήσιας εκδήλωσης «Women In Music» του Billboard.

«Ξεκίνησα ως χορεύτρια, η μουσική είναι η πρώτη μου αγάπη και το να είμαι σε θέση να αναγνωρίζομαι μετά από τόσα χρόνια στη βιομηχανία, να έχω ένα νέο τραγούδι που κυκλοφορεί τώρα και να αναγνωρίζεται με αυτόν τον τρόπο, είναι μεγάλη τιμή. Με εκπλήσσει. Νιώθω πραγματικά ταπεινοφροσύνη και ευγνωμοσύνη», είπε.



H Jennifer Lopez μίλησε ακόμα με θαυμασμό για τη 12χρονη κόρη της Emme Muñiz, η οποία κυκλοφόρησε το δικό της παιδικό βιβλίο, με τίτλο «Lord Help Me: Inspiring Prayers For Every Day».

«Είναι και τα δύο η υπερηφάνειά μου και η χαρά μου», είπε η τραγουδίστρια για τα δίδυμα παιδιά της Emme και Max.

«Το γεγονός ότι ήθελε να μοιραστεί το δώρο της προσευχής με άλλα παιδιά και ότι ήθελε να σώσει τους βραδύποδες. Εντυπωσιάστηκα. Απλώς μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Γνωρίζεις ότι τα παιδιά σου είναι μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Είναι καταπληκτικό να τη βλέπεις να μεγαλώνει και να γίνεται ένας μικρός άνθρωπος», συνέχισε.

Η Jennifer Lopez πρόσθεσε για τον αρραβωνιαστικό της, τον Alex Rodriguez: «Είναι κάλος! Κοιμάται τώρα. Κανείς δεν δουλεύει περισσότερο από αυτόν. Τα πηγαίνει υπέροχα και ανυπομονούμε για τις γιορτές, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και να τις περάσουμε μαζί με την οικογένεια».

It’s been an incredible year for @JLo, so @HodaKotb just had to call her to talk about it! pic.twitter.com/2Ih7mtEUPa

— TODAY (@TODAYshow) December 7, 2020