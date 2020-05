Η Jennifer Lopez είναι «συντετριμμένη» επειδή αναβλήθηκε ο γάμος της λόγω της πανδημίας

Η Jennifer Lopez και ο αρραβωνιαστικός της Alex Rodriguez σχεδίαζαν να παντρευτούν το φετινό καλοκαίρι, όμως η πανδημία του COVID-19 και τα μέτρα περιορισμού ανάγκασαν το λαμπερό ζευγάρι να αναβάλλει το γάμο του.

Η 50χρονη τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Today» του NBC, όπου ρωτήθηκε πότε υπολογίζει ότι θα πραγματοποιηθεί ο γάμος της με τον A-Rod.

«Κανείς δεν ξέρει! Κανείς δεν ξέρει, δεν υπάρχει προγραμματισμός αυτή τη στιγμή, απλά πρέπει να περιμένεις και να δείτε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά», απάντησε.

«Είναι απογοητευτικό, προφανώς, μέχρι ένα βαθμό, Μετά το Super Bowl και τη μαγνητοσκόπηση του “World of Dance” σχεδίαζα να μείνω εκτός, κάτι που κάνουμε τώρα, αλλά ταυτόχρονα είχαμε πολλά σχέδια για αυτό το καλοκαίρι και τη φετινή χρονιά. Όμως όλα είναι σε αναμονή τώρα», συνέχισε.

«Είμαι λίγο συντετριμμένη επειδή είχαμε κάποια υπέροχα σχέδια, αλλά ξέρετε κάτι, ο Θεός είχε ένα μεγαλύτερο σχέδιο, οπότε πρέπει να περιμένουμε και θα δούμε», ανέφερε η J. Lo.

«Ίσως θα είναι καλύτερα έτσι. Πρέπει να πιστέψω ότι θα είναι καλύτερα», υπογράμμισε.

What's @Jlo going to do about her wedding that's been postponed due to the pandemic?

"God has a bigger plan so we just have to wait and see. Maybe it's going to be better. I have to believe that it will be." pic.twitter.com/PB4M9A2CvU

— TODAY (@TODAYshow) May 26, 2020