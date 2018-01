Ακούστε το Could It Be Us



Στις αρχές του περασμένου χρόνου, η Jennifer Lopez είχε αποκαλύψει ότι συνεργάστηκε με τον Skrillex κάνοντας νέα μουσική και τελικά τώρα μπορούμε ν’ ακούσουμε τους καρπούς αυτής της συνεργασίας!

Η J-Lo τραγούδησε τη νέα της hot ακυκλοφόρητο τραγούδι στο Calibash 2018 στο Staples Center στο Λος Άντζελες το Σαββατοκύριακο. Το τραγούδι με τίτλο «Could It Be Us» αποδείχτηκε εξαιρετικά χορευτικό, βγάζει θετικά vibes και μοιάζει εντυπωσιακά με το «Would You Ever?» του Skrillex feat. Poo Bear που κυκλοφόρησε στις αρχές του περασμένου έτους.

«Θέλω να φωνάξω στο αγόρι μου Skrillex!», Είπε η Lopez στο μικρόφωνο πριν τραγουδήσει τη νέα κυκλοφορία.

Δείτε τη Jennifer Lopez να τραγουδάει το νέο της single με το Skrillex, «Could It Be Us» και πείτε μας τι πιστεύετε για αυτή τη νέα κυκλοφορία στα σχόλια παρακάτω.