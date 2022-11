Jennifer Lopez: Γιατί πιστεύει ότι ο χωρισμός με τον Ben Affleck πριν 20 χρόνια εκτόξευσε την καριέρα της

«Ο χωρισμός μας παρακίνησε και τους δύο να προχωρήσουμε με υπερβολική ταχύτητα».

Η Jennifer Lopez υποστηρίζει ότι ο χωρισμός της με τον Ben Affleck, πριν από μία εικοσαετία, εκτόξευσε την καριέρα και των δύο.

Η τραγουδίστρια σημείωσε ότι επικεντρώθηκαν στη δουλειά παρά το γεγονός ότι συνειδητοποίησαν ότι ήταν «τρελοί» ο ένας για τον άλλον, αφού γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Gigli» του 2003 και αρραβωνιάστηκαν, πριν ακυρώσουν το γάμο τους το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

«Νομίζω ότι αυτό που συνέβη είναι ότι, καθώς δουλεύαμε μαζί, γίναμε τόσο καλοί φίλοι. Συνειδητοποιήσαμε ότι ήμασταν τρελοί ο ένας για τον άλλον», είπε στον Zane Lowe στο Apple Music 1 με αφορμή την ανακοίνωση του νέου άλμπουμ της «This Is Me… Now».

«Έπιασα τον εαυτό μου να τον σκέφτεται κατά κάποιο τρόπο μετά το τέλος της ταινίας. Και έπρεπε να ασχοληθώ με τις δικές μου δουλειές, επειδή εκείνη την εποχή έβγαινα από μια σχέση», συνέχισε.

«Αλλά είναι σαν να το ήξερες. Είναι σαν να λες: “Αυτός είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θέλω να είμαι”. Και αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια μίας περιόδου μερικών μηνών. Δεν ήταν κάτι στιγμιαίο γιατί δεν μας επιτρεπόταν να το κάνουμε αυτό. Ναι, εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου», εξήγησε.

Η Jennifer Lopez κατηγόρησε επίσης τη δημοσιότητα που πήρε ο χωρισμό της με τον Ben Affleck από τα μέσα ενημέρωσης εκείνη την εποχή.

«Ήταν κάτι καινούργιο και μας κατέστρεψε. Αυτό που μας κατέστρεψε ήταν εν μέρει η εξωτερική ενέργεια που έρχονταν πάνω μας. Και αγαπούσαμε ο ένας τον άλλον. Ήταν δύσκολο», παραδέχτηκε.

«Ένιωθα, κατά καιρούς, άδικο, αλλά κανείς από τους δύο μας δεν είναι το άτομο που θα έλεγε: “Αλίμονό μου”. Οπότε είπαμε: “Λοιπόν, πρέπει να το ξεφορτωθούμε και να συνεχίσουμε”», πρόσθεσε.

Η Jennifer Lopez και ο Ben Affleck ακολούθησαν μετά τον χωρισμό τους επιτυχημένες καριέρες στη μουσική και τον κινηματογράφο, παντρεύτηκαν διαφορετικούς συντρόφους και απέκτησαν παιδιά, πριν επανασυνδεθούν το 2021 και παντρευτούν τελικά το περασμένο καλοκαίρι.

«Νομίζω, με τον πιο περίεργο τρόπο, ότι ο χωρισμός μας παρακίνησε και τους δύο να γίνουμε αυτοί που γίναμε και να κάνουμε τα πράγματα που καταλήξαμε να κάνουμε, δηλαδή να προχωρήσουμε με υπερβολική ταχύτητα», δήλωσε η τραγουδίστρια.

«Εκείνος συνέχισε με υπερβολική ταχύτητα και εγώ συνέχισα με υπερβολική ταχύτητα. Αλλά όχι μαζί. Έπρεπε να το κάνουμε ξεχωριστά», τόνισε.

«Εκείνος ξεκίνησε να σκηνοθετεί, κέρδισε το Όσκαρ του, πήρε το δεύτερο Όσκαρ του, έκανε το δικό του πράγμα, ενώ ο κόσμος τον είχε ξεγράψει κατά κάποιο τρόπο. Το ίδιο συνέβη και με μένα», είπε η Jennifer Lopez.