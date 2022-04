Jennifer Lopez: Ντοκιμαντέρ στο Netflix για την εμβληματική εμφάνισή της στο Super Bowl

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca για το 2022 θα ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη, 8 Ιουνίου με την παγκόσμια πρεμιέρα του «Halftime», ενός νέου ντοκιμαντέρ του Netflix για την Jennifer Lopez και την εμφάνισή της στο Super Bowl του 2020.

Η ταινία, η οποία προσφέρει μια ματιά στα παρασκήνια της ζωής της τραγουδίστριας καθώς πλησιάζει την ηλικία των 53 ετών, θα κάνει πρεμιέρα στο «United Theatre» του Washington Heights στο Άνω Μανχάταν, λίγα τετράγωνα μακριά από τη γενέτειρα της Jennifer Lopez, το Μπρονξ, όπως ανακοίνωσε το φεστιβάλ.

Το «Halftime» θα μεταφερθεί στο Netflix στις 14 Ιουνίου.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την Jennifer Lopez καθώς ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο Halftime Show του Super Bowl το 2020, καθώς και για την εμφάνισή της στην ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου Joe Biden τον Ιανουάριο του 2021.

Η Jennifer Lopez αναλογίζεται τα ορόσημα και την εξέλιξή της ως καλλιτέχνιδα και περιηγείται στο δεύτερο μισό της καριέρας της συνεχίζοντας να διασκεδάζει, να ενδυναμώνει και να εμπνέει.

Το Netflix δήλωσε για το ντοκιμαντέρ: «Στο “Halftime”, η Lopez μας προσφέρει μια ματιά στα παρασκήνια, αποκαλύπτοντας τα πάντα, από την εμβληματική εμφάνισή της στο Halftime του Super Bowl του 2020 με τη Shakira μέχρι τη διαδρομή της ως μητέρα, δημιουργική Λατίνα και γυναίκα στην άλλη πλευρά των 50 ετών. Αυτή είναι η Lopez που δεν βλέπετε σε αστραφτερές συνεντεύξεις».

Το «Halftime» επιμελήθηκε η σκηνοθέτρια ντοκιμαντέρ Amanda Micheli, η οποία ανέφερε σε δήλωσή της: «Είναι τιμή μας να μας επιλέγουν για την πρεμιέρα του Tribeca και είναι τόσο ταιριαστό να γιορτάζουμε αυτό το σημαντικό ορόσημο στη ζωή και στην καριέρα της Jennifer, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το μέρος όπου μεγάλωσε! Το γεγονός ότι έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε αυτή την ταινία στη μεγάλη οθόνη με το κοινό της Νέας Υόρκης είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα».

«Το Φεστιβάλ Tribeca ήταν πάντα ένα ακτιβιστικό φεστιβάλ – μια γιορτή της ψυχαγωγίας και της καινοτομίας εν μέσω αξιοσημείωτων προκλήσεων. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανοίγουμε με το “Halftime”, ένα εμψυχωτικό ντοκιμαντέρ που προβάλλει τον ακτιβισμό της Jennifer Lopez μέσα από το εμβληματικό Halftime Show του Super Bowl», σχολίασε η συνιδρύτρια του Φεστιβάλ Tribeca και διευθύνουσα σύμβουλος της Tribeca Enterprises, Jane Rosenthal.

«Το Tribeca είναι υπερήφανο που παρουσιάζει μια ευρεία επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων που αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας για ισότητα και ενσωμάτωση και ανυπομονούμε για την πρεμιέρα αυτής της όμορφης εξερεύνησης της λατινοαμερικανικής κουλτούρας και κληρονομιάς της JLo στο “United Palace”, μόλις λίγα τετράγωνα μακριά από το Μπρονξ», πρόσθεσε.

Ενθουσιώδης για το νέο ντοκιμαντέρ της Jennifer Lopez εμφανίστηκε και ο συνιδρυτής της Tribeca Enterprises, ο καταξιωμένος ηθοποιός Robert De Niro.

«Η δυνατή αφήγηση ιστοριών – είτε στη μουσική, είτε στον κινηματογράφο, είτε στα παιχνίδια – μας ενθαρρύνει να αγωνιστούμε για τις οικουμενικές αξίες που ενώνουν την ανθρωπότητα. Το “Halftime”, με τη συμμετοχή της Jennifer Lopez, μας το υπενθυμίζει αυτό», δήλωσε.

«Το Φεστιβάλ Tribeca ανυπομονεί να ενώσει το κοινό από όλο τον κόσμο για να τιμήσει τη σημασία της δημιουργικής έκφρασης με γνώμονα το σκοπό», τόνισε.

