Jennifer Lopez: Το νέο άλμπουμ της «This Is Me… Now» θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι αναμένεται καυτό και αυτό χάρη στην Jennifer Lopez.

Η Jennifer Lopez αποκάλυψε ότι το νέο άλμπουμ της «This Is Me… Now» θα κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι.

Οι θαυμαστές της τραγουδίστριας εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την εμφάνισή της στην εκδήλωση Stream On του Spotify, όπου έγινε γνωστό ότι η νέα μουσική της θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα streaming.

«Το επερχόμενο άλμπουμ μου “This Is Me… Now” θα κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι», ανέφερε η Jennifer Lopez ενώ μιλούσε για τη νέα λειτουργία Countdown Pages της υπηρεσίας.

Διαφήμιση

«Ναι, το ακούσατε εδώ πρώτοι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Το Spotify αρχίζει να επεκτείνει αυτές τις σελίδες σε περισσότερους καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο, επιτρέποντάς τους να εφαρμόσουν τη δική τους εξατομικευμένη στρατηγική σε κάθε άλμπουμ», πρόσθεσε.

Η Jennifer Lopez ήταν ενθουσιασμένη που έκανε την ανακοίνωση, ωστόσο δεν αποκάλυψε ακόμα την ακριβή ημερομηνία που αναμένεται να κυκλοφορήσει το «This Is Me… Now».

Το νέο άλμπουμ της Jennifer Lopez αποτελεί συνέχεια του δίσκου της «This Is Me… Then» που είχε κυκλοφορήσει το 2002 και είναι, όπως και εκείνη η δουλειά, επηρεασμένο από τη σχέση της με τον Ben Affleck.

Εκτός από το ομότιτλο τραγούδι, το «This Is Me… Now» θα περιλαμβάνει τραγούδια όπως τα «To Be Yours», «Mad in Love», «Dear Ben Pt. II» και «Hummingbird».

Η Jennifer Lopez εξήγησε στη συνέχεια το νόημα του «Hummingbird» (Κολιμπρί) για εκείνη και παραδέχτηκε ότι ταυτίζεται με το συγκεκριμένο είδος πουλιών, «αλλά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, κάθε φορά που βλέπω ένα, νιώθω ότι είναι ένα σημάδι από τον Θεό ότι όλα θα πάνε καλά».

Σε προηγούμενη συνέντευξή της στη Vogue, η Jennifer Lopez είχε δηλώσει ότι θα μοιραστεί στο νέο άλμπουμ της «This Is Me… Now» κάποιες άγνωστες προσωπικές πτυχές της ζωής της.

«Οι άνθρωποι νομίζουν ότι γνωρίζουν πράγματα για το τι μου έχει συμβεί στη ζωή μου, για τους άντρες με τους οποίους ήμουν – αλλά πραγματικά δεν έχουν ιδέα και πολλές φορές κάνουν τόσο λάθος», σημείωσε.

«Υπάρχει ένα κομμάτι μου που έκρυβε μία πλευρά του εαυτού μου από όλους. Και νιώθω ότι είμαι σε ένα σημείο της ζωής μου, επιτέλους, όπου έχω κάτι να πω γι’ αυτό», ανέφερε η Jennifer Lopez.