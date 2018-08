Το MTV ανακοίνωσε την Τρίτη 31 Ιουλίου ότι το η Jennifer Lopez θα παραλάβει το περίβλεπτο «Michael Jackson Video Vanguard Award» στα MTV Video Music Awards 2018.

Η 35η τελετή απονομής στην ιστορία των μουσικών βραβείων του MTV θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 20 Αυγούστου στο περίφημο «Radio City Music Hall» της Νέας Υόρκης.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του μουσικού τηλεοπτικού δικτύου.

Η Jennifer Lopez θα είναι η έβδομη γυναίκα στα χρονικά της διοργάνωσης στην οποία απονέμεται το «Michael Jackson Video Vanguard Award».

Ανήμερα της ανακοίνωσης, η διάσημη τραγουδίστρια παραβρέθηκε σε μία ειδική εκπομπή του MTV που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του Facebook, κατά τη διάρκεια της οποίας κλήθηκε να απαντήσει σε ποιον καλλιτέχνη θα απένειμε εκείνη το πολυπόθητο βραβείο στην επόμενη τελετή απονομής των MTV Video Music Awards, το 2019.

Η 49χρονη Αμερικανίδα ανέφερε ότι το «Michael Jackson Video Vanguard Award» θα έπρεπε να το κερδίσει την επόμενη χρονιά η Missy Elliott καθώς και η Lady Gaga.

«Η Missy Elliott είναι υπέροχη, επειδή τα βίντεό της ήταν πάντα τόσο μοντέρνα», είπε η J Lo. «Ναι, αυτή και η Gaga νομίζω θα ήταν καλές επιλογές», συμπλήρωσε.

Ανάμεσα ονόματα που σχολιάζονταν το τελευταίο διάστημα ως πιθανοί παραλήπτες του «Michael Jackson Video Vanguard» ήταν και εκείνο της Missy Elliott.

Η 47χρονη ράπερ διέψευσε τις φήμες και όλα τα ανακριβή δημοσιεύματα με ένα μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter, πριν λίγες ημέρες.

I’m seeing a lot of outlets reporting that I’m receiving the MTV Michael Jackson Video Vanguard Award I wanted to clear it up that I haven’t been listed. I am still humbled by the love yall have shown🤗❤️ https://t.co/uJBgT6a3MW

— Missy Elliott (@MissyElliott) July 18, 2018