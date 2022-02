Jennifer Lopez και Maluma κυκλοφορούν το soundtrack της ταινίας «Marry Me»

Η Jennifer Lopez και ο Maluma μεταφέρουν τη χημεία τους στη μεγάλη οθόνη.

Η Jennifer Lopez και ο Maluma παρουσιάζουν το πολυαναμενόμενο soundtrack της ταινίας «Marry Me», στην οποία πρωταγωνιστούν.

Το soundtrack περιλαμβάνει pop, latin pop, reggaeton και up-tempo τραγούδια και από τους δύο καλλιτέχνες, καθώς και τη reggaeton επιτυχία «Pa’ Ti», που κατέλαβε την 9η θέση στο Ετήσιο Airplay Chart του διεθνούς ρεπερτορίου για το 2021 στην Ελλάδα.

Το άλμπουμ αναδεικνύει την όμορφη φωνή της Jennifer Lopez σε τραγούδια όπως το «On My Way», καθώς και στο dance remix του single με την υπογραφή του TELYKast. Το μουσικό βίντεο για το «On My Way», σε σκηνοθεσία του Santiago Salviche, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2021.

Από την κυκλοφορία του μέχρι σήμερα, το «On My Way» έχει συγκεντρώσει πάνω από 13,4 εκατομμύρια streams παγκοσμίως και το επίσημο βίντεο, το lyric video και τα βίντεο του remix έχουν προβληθεί πάνω από 12 εκατομμύρια φορές παγκοσμίως.

Το «Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack)» περιλαμβάνει επίσης τη δυναμική μπαλάντα «Segundo» με την υπέροχη φωνή του Maluma. Το τραγούδι συνυπογράφει ο Edgar Barrera, ο οποίος κάνει επίσης μία μικρή εμφάνιση στην ταινία.

Το άλμπουμ περιέχει το ομότιτλο τραγούδι της ταινίας «Marry Me», ένα ντουέτο με ισπανικούς και αγγλικούς στίχους που ερμηνεύουν μαζί η Jennifer Lopez και ο Maluma.

Η υπόθεση της ταινίας

Η Jennifer Lopez πρωταγωνιστεί στον ρόλο της σούπερ σταρ της μουσικής Kat Valdez και ο Owen Wilson στον ρόλο του Charlie Gilbert, ενός καθηγητή μαθηματικών.

Η Kat Valdez έχει σχέση με το νέο καυτό αστέρι της μουσικής Bastian (τον οποίο υποδύεται ο Maluma στο κινηματογραφικό ντεμπούτο του). Καθώς το ακαταμάχητο hit single «Marry Me» της Kat και του Bastian ανεβαίνει θέση στα charts, το ζευγάρι ετοιμάζεται να παντρευτεί μπροστά στους θαυμαστές του, σε μια τελετή που θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλες τις πλατφόρμες.

Ο διαζευγμένος καθηγητής μαθηματικών γυμνασίου Charlie Gilbert έχει αναγκαστεί να πάει στη συναυλία από την κόρη του Lou (Chloe Coleman) και την καλύτερη φίλη του (Sarah Silverman).

Όταν η Kat μαθαίνει, δευτερόλεπτα πριν από την τελετή, ότι ο Bastian την απάτησε με τη βοηθό της, η ζωή της ανατρέπεται και καταρρέει στη σκηνή, καθώς αμφισβητεί την αγάπη, την αλήθεια και την αφοσίωση.

Καθώς ο αστραφτερός κόσμος της καταρρέει, αντικρίζει ένα άγνωστο πρόσωπο στο πλήθος. Αν αυτό που ξέρεις σε απογοητεύει, τότε ίσως αυτό που δεν ξέρεις να είναι η απάντηση, και έτσι, σε μια στιγμή τρέλας, η Kat επιλέγει να παντρευτεί τον Charlie. Αυτό που ξεκινά ως μια παρορμητική αντίδραση εξελίσσεται σε ένα απροσδόκητο ειδύλλιο

Αλλά καθώς το σύμπαν συνωμοτεί για να τους χωρίσει, προκύπτει το καθολικό ερώτημα: Μπορούν δύο άνθρωποι από τόσο διαφορετικούς κόσμους να γεφυρώσουν το χάσμα που τους χωρίζει και να χτίσουν ένα μέρος στο οποίο θα ανήκουν και οι δύο;

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι John Bradley, Michelle Buteau και Utkarsh Ambudkar.

Το «Marry Me» έχει σκηνοθετήσει η Kat Coiro («Dead to Me», «It’s Always Sunny in Philadelphia», «She-Hulk»), ενώ το σενάριο υπογράφουν οι John Rogers («The Librarians»), Tami Sagher («30 Rock») και Harper Dill («The Mick»), βασιζόμενοι σε ένα εικονογραφημένο μυθιστόρημα του Bobby Crosby.

Η ταινία «Marry Me» (Παντρέψου Με) θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου.