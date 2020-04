Η Jennifer Lopez σπάει την καραντίνα, πάει γυμναστήριο και τη κράζει το ίντερνετ

Άλλα λέει και άλλα κάνει η Jennifer Lopez.

Η Jennifer Lopez είναι και αυτή μια από τους πολλούς καλλιτέχνες που παρακαλάνε τον κόσμο να μείνει στο σπίτι με πολλές δημοσιεύσεις στα social media, όμως φαίνεται πως η ίδια και ο σύντροφός της δεν τηρούν τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας για τον κορωνοϊό.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός και ο αρραβωνιαστικός της Alex Rodriguez εδώ και μέρες είναι σε καραντίνα στην έπαυλή τους στο Μαϊάμι, μαζί με τα 4 παιδιά τους. Όμως παπαράτσι τους εντόπισαν να βγαίνουν από γυμναστήριο του Μαϊάμι, το οποίο φυσικά έχει κλείσει τις πόρτες του εξαιτίας της καραντίνας.

Το γυμναστήριο φαίνεται πως άνοιξε αποκλειστικά γι’ αυτούς με τις φωτογραφίες να κάνουν το γύρο του κόσμου. Όπως μπορείτε να φανταστείτε τα social media έχουν γεμίσει με ειρωνικά και αρνητικά σχόλια.

Δείτε μερικά:

Really????? While you have the privilege to open a gym that was closed because coronavirus.

You are heartless — Yessica c (@Yessica41213847) April 4, 2020

Love me some @JLo but dn girl….shame on you!!!stybthst ass at home! I guess you're above the order, correct? https://t.co/0gbhdrKTqo — Keri Mladenov (@KeriMladenov) April 4, 2020

@JLo why did go to a gym that was closed? You are supposed to stay at home. Your picture leaving the gym with your husband it's all over in the media.Don't you have any remords for all that people that are currently in the hospitals? YOU ARE DISGUSTING!!! — Claudia (@Claudiadelurq) April 3, 2020

Build your own home gym and stop being a selfish snob going to the public gym like you own everything. I guess money can't buy common sense — Ashley Golden (@TexasRedhead86) April 3, 2020

Why is @jlo and @AROD above the law and allowed to go inside a gym when the rest of us have to stay the F out?!?! #QuarantineLife #JLo #wtfock — Mona LeCruy (@Ashleyrpop) April 2, 2020

Must be nice to be a celeb @JLo I can’t go to the gym and I had drive over town to find bigger weights .. life of privileged #JLo #COVIDー19 pic.twitter.com/Jyb1m0Ao3i — shadezay (@shadezay1) April 2, 2020

Στα τέλη Μαρτίου, η Jennifer Lopez είχε μοιραστεί το παρακάτω μήνυμα:

Οι γιατροί και οι νοσηλεύτριες βρίσκονται στη πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση του κορωνοϊού, αν μπορείτε να κάνετε δωρεά στο #FIRSTRESPONDERSFIRST ώστε να μπορούν να λάβουν τα εφόδια για να παραμείνουν υγιής κατά τη διάρκεια αυτής της μάχης.

Μεγάλη ασυνέπεια από την συμπεριφορά της και προφανώς δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Μέγα φάουλ J.Lo.