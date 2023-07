Jennifer Lopez: Γιορτάζει την πρώτη επέτειο του γάμου της με τον Ben Affleck με ένα ρομαντικό νέο τραγούδι

Η πρώτη γεύση από το νέο άλμπουμ της Jennifer Lopez.

Η Jennifer Lopez γιορτάζει την πρώτη επέτειο του γάμου της με τον Ben Affleck.

Η 53χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός έδωσε μία γεύση από το νέο τραγούδι της «Midnight Trip To Vegas» με αφορμή την πρώτη επέτειο του γάμου του ζευγαριού στο Λας Βέγκας.

«Ένας χρόνος από το “μεσονύχτιο ταξίδι μας στο Βέγκας”», έγραψε στο Instagram η Jennifer Lopez σε μία ανάρτησή της στο Instagram, προτρέποντας τους θαυμαστές να επισκεφθούν το ενημερωτικό δελτίο της On The JLo για «μία ξεχωριστή έκπληξη».

Η Jennifer Lopez πρόσθεσε στην ανάρτησή δύο φωτογραφίες της στις οποίες φοράει ένα λευκό μίνι φόρεμα με στρας.

Με το ίδιο φόρεμα εμφανίστηκε όταν μαζί με τον Ben Affleck πήγαν για δείπνο στο εστιατόριο «Giorgio Baldi» στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια για να γιορτάσουν την επέτειό τους.

Η «ξεχωριστή έκπληξη» της Jennifer Lopez ήταν ένα βίντεο στο οποίο τραγουδάει ένα απόσπασμα από το τραγούδι της «Midnight Trip To Vegas».

«Τότε μου ψιθύρισες στο αυτί / Είπες ας φύγουμε από εδώ / Μπορούμε να εξαφανιστούμε απόψε / Τι θα έλεγες για ένα / Μεσονύχτιο ταξίδι στο Λας Βέγκας / Μόνο εγώ κι εσύ μωρό μου / Βάλε τα παιδιά στο πίσω κάθισμα / της ροζ Κάντιλακ / Κι εμείς στο μπάνιο να αλλάζουμε», τραγουδά.

«Μεσονύχτιο ταξίδι στο Λας Βέγκας / Και οι δύο μας καρδιές τρέχουν / Θα σε συναντήσω αργά / Δεν χρειάζεται να περιμένουμε / Ναι, ας κάνουμε κάτι τρελό», προσθέτει.

Το «Midnight Trip To Vegas» είναι η πρώτη γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ «This is Me… Now» της Jennifer Lopez – μία συνέχεια του άλμπουμ της «This is Me… Then» που κυκλοφόρησε το 2002 και ήταν εμπνευσμένο από τη σχέση της με τον Ben Affleck.

Στις 17 Ιουλίου 2022, η Jennifer Lopez αποκάλυψε ότι την προηγούμενη είχε παντρευτεί με τον Ben Affleck στο Little White Chapel του Λας Βέγκας, μήνες μετά την αποκάλυψη του αρραβώνα τους τον Απρίλιο.

«Το κάναμε. Η αγάπη είναι όμορφη. Η αγάπη είναι ευγενική. Και αποδεικνύεται ότι η αγάπη είναι υπομονετική. Προχθές το βράδυ πετάξαμε στο Λας Βέγκας, σταθήκαμε στην ουρά για μία άδεια με άλλα τέσσερα ζευγάρια, που έκαναν όλοι το ίδιο ταξίδι στην πρωτεύουσα γάμων του κόσμου», έγραψε στο ενημερωτικό δελτίο της προς τους θαυμαστές της.

Η Jennifer Lopez αναφέρθηκε στη συνέχεια στη ροζ Cadillac για την οποία τραγουδά στο «Midnight Trip To Vegas».

«Με το ζόρι φτάσαμε στο μικρό λευκό εκκλησάκι του γάμου μέχρι τα μεσάνυχτα. Έμειναν ευγενικά ανοιχτά λίγα λεπτά παραπάνω και μας άφησαν να βγάλουμε φωτογραφίες σε μια ροζ κάμπριο Cadillac που προφανώς χρησιμοποιούσε κάποτε ο ίδιος ο βασιλιάς (αλλά αν θέλαμε να δούμε τον ίδιο τον Elvis, ήταν έξτρα και ήταν στο κρεβάτ)ι», περιέγραψε.

Η Jennifer Lopez και ο Ben Affleck είχαν σχέση από τον Ιούλιο του 2002 και αρραβωνιάστηκαν τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Ωστόσο, ανέβαλαν τον γάμο τους τον Σεπτέμβριο του 2003, λίγες ημέρες πριν από την τελετή.

Αφού ακολούθησαν διαφορετικές ζωές και δημιούργησαν ξεχωριστές οικογένειες, η Jennifer Lopez και ο Ben Affleck επανασυνδέθηκαν το 2021.