Η Jennifer Lopez γιόρτασε τη συμπλήρωση 20 ετών από την κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου δίσκου της.

To «On The 6» κυκλοφόρησε την 1 Ιουνίου 1999 με την ετικέτα της Work, εταιρεία που σταμάτησε τη λειτουργία της εκείνη τη χρονιά και ανήκε στον όμιλο της Sony Music.

Προπομπός του άλμπουμ ήταν η επιτυχία «If You Had My Love», ένα τραγούδι για το οποίο είχε δείξει ενδιαφέρον και ο Michael Jackson όμως κατέληξε στην Jennifer Lopez και της έδωσε την ευκαιρία να συστηθεί στο κοινό.

Το «If You Had My Love» βρέθηκε στην κορυφή των ΗΠΑ για πέντε εβδομάδες και έγινε ένα από τα πιο εμπορικά singles του 1999, κατακτώντας την πρώτη θέση μέχρι και στην Ελλάδα.

Το άλμπουμ «On The 6» περιείχε επίσης το αξέχαστο «Let’s Get Loud», ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της J Lo, το οποίο άφησε το σημάδι του σε εκείνη την εποχή.

«Είναι δύσκολο να πιστέψω ότι έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησα το “On The 6”!», έγραψε η τραγουδίστρια.

«Δε θα μπορούσα να είχα φτάσει εδώ πού είμαι σήμερα χωρίς όλη την αγάπη και την υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια! Σας αγαπώ όλους», ανέφερε στους θαυμαστές της και τους έδωσε ραντεβού στην περιοδεία της «It’s My Party» που ξεκινά στις 7 Ιουνίου.

«Τα λέμε στην περιοδεία! Υπάρχουν πολλά για να γιορτάσουμε», πρόσθεσε.

Hard to believe it’s been 20 years since I released On the 6!!! Couldn’t have gotten to where I am today without all of your love and support all these years!! I LOVE YOU ALL. ❤️ See you on tour!! Lots to celebrate! 🎉#JLOItsMyParty #Onthe6 pic.twitter.com/N98Ud0kqso

— Jennifer Lopez (@JLo) June 1, 2019