Η Jennifer Lopez ευχαριστεί την κόρη της Emme που της έδωσε «όλη την ενέργεια» για το Super Bowl 2020

Η Jennifer Lopez θυμήθηκε την επική εμφάνισή της στο ημίχρονο του Super Bowl του 2020 και έκανε ιδιαίτερη μνεία στην κόρη της Emme με την οποία μοιράστηκε τη σκηνή στο μεγάλο σόου.

«Πριν από 3 χρόνια…», έγραψε η Jennifer Lopez στη λεζάντα ενός βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram και στο οποίο συγκέντρωσε στιγμιότυπα από την κοινή εμφάνιση που πραγματοποίησε με τη Shakira στο Super Bowl του 2020 στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, μαζί με βίντεο θαυμαστών που αναπαριστούσαν τις κινήσεις της.

Σε μία άλλη ανάρτησή της στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram, την οποία δημοσίευσε παράλληλα και στο Twitter, η Jennifer Lopez έγραψε επίσης ένα γλυκό μήνυμα για την Emme.

«Η μικρή μου καρύδα μου έδωσε όλη την ενέργεια που χρειαζόμουν για να βγω εκεί έξω…», ανέφερε, προσθέτοντας τα hashtags #MySunshine #MamaBearEnergy.

My lil’ coconut gave me all the energy I needed to go out there… #MySunshine #MamaBearEnergy #SuperBowlLIV #TBT pic.twitter.com/6gnWAQpUHn

— jlo (@JLo) February 3, 2023