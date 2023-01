Η Jennifer Lopez για την εξισορρόπηση προσωπικής ζωής και καριέρας: «Υποφέρω σιωπηλά μερικές φορές»

Η Jennifer Lopez θα μοιραστεί την ευάλωτη πλευρά της στο επερχόμενο άλμπουμ της «This Is Me… Now».

Η Jennifer Lopez εξήγησε στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της «Shotgun Wedding» (Γάμος Μετ’ Εμποδίων) πώς ισορροπεί την προσωπική και την επαγγελματική ζωή της.

«Πώς να το πω αυτό; Δίνω τον καλύτερό μου εαυτό όσο μπορώ», δήλωσε η 53χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός στο People από το κόκκινο χαλί της εκδήλωσης.

«Δεν είμαι από εκείνους που μοιράζονται τα προβλήματά τους. Δεν αισθάνομαι ότι αυτή είναι η ζωή μου ως καλλιτέχνης. Πάντα δείχνεις τον καλύτερο εαυτό σου», σημείωσε.

«Αλλά είμαι άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι και υποφέρω σιωπηλά μερικές φορές», σχολίασε η JLo, η οποία είναι μητέρα δύο παιδιών.

Η Jennifer Lopez πρόσθεσε ότι η διάθεσή της να δείξει την ευάλωτη πλευρά της συνέβαλε στη δημιουργία του επερχόμενου άλμπουμ της «This Is Me… Now», που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τη συνέχεια του «This Is Me… Then» του 2002.

«Έχω ένα άλμπουμ που βγαίνει. Και το σκέφτομαι πολύ αυτό – ποια κομμάτια του εαυτού μου μοιράζομαι με το κοινό μου; Και τι σημαίνει να είσαι καλλιτέχνης και να είσαι αυθεντικός», εξήγησε.

«Και αισθάνομαι ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα πω και να τα μοιραστώ, επειδή νομίζω, όπως μόλις είπατε, ότι είναι σαν να λένε: “Ω, τα καταφέρνεις όλα μαζί”», είπε.

«Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαι σαν όλους τους άλλους. Πασχίζω κατά καιρούς, και αναρωτιέμαι κατά καιρούς και αμφιβάλλω κατά καιρούς και είμαι ανασφαλής», παραδέχθηκε.

Επίσης, η Jennifer Lopez ανέφερε ότι έχει πολλά άλλα σχέδια στα σκαριά εκτός από τη μουσική και τη νέα ταινία της «Shotgun Wedding», που θα είναι διαθέσιμη στο Amazon Prime από τις 27 Ιανουαρίου.

«Πολλά θα έρθουν φέτος», αποκάλυψε για όσα έχει ετοιμάσει για το 2023.

«Ας το θέσουμε έτσι. Πολλά πράγματα που θα μοιραστούμε και θα είναι καλλιτεχνικά και πιστεύω ότι θα είναι αποκαλυπτικά για τον κόσμο. Και χαίρομαι που θα το κάνω αυτό. Χαίρομαι που θα τα μοιραστώ», πρόσθεσε χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.