Jennifer Lopez: Εντυπωσίασε ως οικοδέσποινα του «Saturday Night Live»

Η Jennifer Lopez επέστρεψε στο πλατό του «Saturday Night Live» εννέα χρόνια μετά την τελευταία εμφάνισή της στο show.

Σε ρόλο οικοδέσποινας εμφανίστηκε η Jennifer Lopez στο τελευταίο επεισόδιο του «Saturday Night Live».

Η τραγουδίστρια άνοιξε τη βραδιά με ένα μονόλογο σε ύφος μιούζικαλ, κατά τη διάρκεια του οποίου μίλησε για όλα μεγάλα γεγονότα στη ζωή της αυτή τη στιγμή, όπως το επερχόμενο show στο ημίχρονο του Super Bowl, η συμμετοχή της στην επίδειξη μόδας της Versace στο Μιλάνο με το πράσινο φόρεμα που φόρεσε πριν 20 χρόνια και ο αρραβώνας της με τον Alex Rodriguez.

«Πέτυχα όσα ονειρευόταν κάθε κορίτσι από το Μπρονξ: Να μου κάνει πρόταση γάμου ένας Yankee», είπε η Lopez.

Αμέσως μετά η Jennifer Lopez μπήκε σε χριστουγεννιάτικο κλίμα τραγουδώντας το κλασικό «Santa Claus Is Coming To Town» με τη συνοδεία της γυναικείας ομάδας χορού The Rockettes.

Η J Lo είχε επιλέξει για την εμφάνισή της ένα εντυπωσιακό μαύρο σμόκιν, το οποίο άλλαξε επί σκηνής για να μείνει με το εκθαμβωτικό πράσινο φόρεμα Versace που άφησε εποχή.

Η Jennifer Lopez συμμετείχε επίσης στα καθιερωμένα σκετς του «Saturday Night Live» και σκόρπισε άφθονο γέλιο με την ευχέρεια και το ταλέντο της στην υποκριτική.

Σε ένα από τα ξεκαρδιστικά σκετς που είχαν μαγνητοσκοπηθεί, εμφανίστηκε μάλιστα και ο Alex Rodriguez για να ανακαλύψει μία… δυσάρεστη έκπληξη.

Αυτή ήταν η τρίτη φορά όπου η Jennifer Lopez φιλοξενείται στο πλατό «Saturday Night Live».

Κάθε εμφάνισή της στο δημοφιλές show της αμερικανικής τηλεόρασης είχε απόσταση εννέα ετών.

Η Lopez έκανε την παρθενική εμφάνισή της στο «SNL» το 2001, επανήλθε το 2010 και εμφανίστηκε για τρίτη φορά στην εκπομπή το προηγούμενο Σάββατο.