Η Jennifer Lopez αποκαλύπτει ότι ο Ben Affleck σκηνοθέτησε ένα νέο video για το «On My Way»

Ο Ben Affleck έκανε στην Jennifer Lopez ένα πολύ ρομαντικό δώρο για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μία έκπληξη και για τους θαυμαστές τους.

Η Jennifer Lopez μοιράστηκε μέσω του νέου της ενημερωτικού δελτίου «OnTheJLo» ένα νέο μουσικό βίντεο για το τραγούδι της «On My Way» σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ συντρόφου της.

Ο Ben Affleck σκηνοθέτησε ένα νέο μουσικό βίντεο για το remix του τραγουδιού από το από το soundtrack της νέας της ταινίας «Marry Me» και συμπεριέλαβε πλάνα από τη δική τους κοινή ζωή για να κάνει το δώρο του ακόμα πιο προσωπικό.

Η Jennifer Lopez μοιράστηκε το βίντεο με τους θαυμαστές της και έγραψε προσωπικό μήνυμα.

«Το περιεχόμενο είναι η βασίλισσα. Στο πνεύμα αυτό, θα μοιραστώ μαζί σας κάτι πολύ ιδιαίτερο και προσωπικό που κανονικά θα μοιραζόμουν μόνο με τον στενό μου κύκλο. Είναι ένα δώρο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από τον Ben», ανέφερε.

«Καθώς το παρακολουθούσα, με έκανε να σκεφτώ το ταξίδι της αληθινής αγάπης, τις απροσδόκητες ανατροπές της και ότι όταν η αγάπη είναι αληθινή, μπορεί πραγματικά να διαρκέσει για πάντα» συνέχισε.

«Μου έλιωσε πραγματικά την καρδιά», τόνισε.

Αυτή το νέο βίντεο περιλαμβάνει αξιαγάπητα πλάνα από την κοινή ζωή της Jennifer Lopez και του Ben Affleck, που ξεκινούν από την παλαιότερη σχέση τους στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και εκτείνονται έως την πρόσφατη επανασύνδεσή τους.

Επίσης συνδυάζονται σκηνές από το επίσημο μουσικό βίντεο του «On My Way».

Το αρχικό μουσικό βίντεο για το «On My Way» κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο. Το γεγονός ότι η Jennifer Lopez ηχογράφησε το τραγούδι πριν επανασυνδεθεί με τον Ben Affleck, όπως σημειώνει το «Entertainment Tonight», κάνει το «On My Way» να μοιάζει προφητικό για το μέλλον της.