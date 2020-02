Jennifer Lopez: Το ανθρωπιστικό μήνυμα που έστειλε μαζί με την κόρη της μέσα από το Super Bowl 2020

Η Jennifer Lopez έστειλε το δικό της μήνυμα για την προσφυγική κρίση μέσα από την κοινή εμφάνισή της με τη Shakira στο ημίχρονο του Super Bowl 2020, την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή η 11χρονη κόρη της Jennifer Lopez, η Emme Maribel Muñiz, έπρεπε να βγει από μία ειδική κατασκευή που παρέπεμπε σε κελί.

Η Emme δεν ήταν το μόνο παιδί που είχε φυλακιστεί.

Κατά τη διάρκεια του show στο ημίχρονο του Super Bowl 2020, όπου η Jennifer Lopez και η Shakira σκόρπισαν ενθουσιασμό στους θεατές, ο χώρος του γηπέδου στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι γύρω από τη σκηνή είχε γεμίσει από παρόμοιες κατασκευές που είχαν «φυλακισμένα» μέσα μικρά κορίτσια.

Ένα προς ένα κάθε κελί φωτιζόταν από neon φώτα και έμεναν ελεύθερα τα κορίτσια.

Μεταξύ τους η Emme που άνοιξε την πόρτα του δικού τους κελιού για να τραγουδήσει τα εμψυχωτικά κουπλέ του τραγουδιού «Let’s Get Loud» που κυκλοφόρησε η μητέρα της 2000.

Η Emme ανέβηκε στη σκηνή με τα υπόλοιπα παιδιά.

Να σημειωθεί ότι όλα τα κορίτσια φορούσαν άσπρες μπλούζες που ήταν διακοσμημένες με στρας που σχημάτιζαν την αμερικανική σημαία.

Η λεπτομέρεια των παιδιών που τραγουδούσαν πίσω από κάγκελα δεν πέρασε απαρατήρητη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί ήταν εκείνοι που επικρότησαν την Jennifer Lopez για την απόφασή της να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για την ανθρωπιστική κρίση στα σύνορα ΗΠΑ και Μεξικού, ενθαρρύνοντας παράλληλα το διάλογο για το ζήτημα μέσα από την πλατφόρμα που της δόθηκε στο 54ο Super Bowl.

Δείτε παρακάτω ορισμένες από τις αντιδράσεις στο Twitter:

We got too emotional our Latinidad in this performance, we are overlooking @Shakira and @JLo political message: We still have kids in cages. Watch again. #HalftimeShow #SuperBowl, #HalftimeShow, #PepsiHalftime @julito77 @latinorebels #SuperBowlLIV @JulianCastro pic.twitter.com/Xf6uX5ferL

— Marlena Fitzpatrick García (@MarlenaFitz) February 3, 2020