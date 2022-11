Η Jennifer Lopez ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «This Is Me… Now»

Το νέο άλμπουμ της Jennifer Lopez θα κυκλοφορήσει το 2023 – Δείτε το tracklist

Αφού έριξε μαύρο στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από λίγες ημέρες, η Jennifer Lopez επανεμφανίστηκε στα social media για να ανακοινώσει το νέο άλμπουμ της με τίτλο «This Is Me… Now».

Η Jennifer Lopez έκανε την ανακοίνωση την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, την ημέρα που συμπληρώθηκαν είκοσι χρόνια από την κυκλοφορία του τρίτου άλμπουμ της, του «This Is Me… Then» (2002).

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο αναδημιουργεί το εξώφυλλο του άλμπουμ της «This Is Me… Then» του 2002 και στη συνέχεια μεταμορφώνεται στην καλλιτέχνιδα που είναι σήμερα.

«Έτσι ήμουν τότε» (This is me then), λέει στο βίντεο και στη συνέχεια βγάζει το καπέλο της για να παρουσιάσει τη σημερινή εικόνα της, αποκτώντας ένα πιο σέξι look, ενώ λέει: «Έτσι είμαι σήμερα» (This is me now).

Το σύντομο βίντεο ολοκληρώνεται με τις λέξεις «The Musical Experience 2023» να εμφανίζονται στην οθόνη.

Το «This Is Me…Now» είναι το πρώτο άλμπουμ της Jennifer Lopez μετά από σχεδόν εννέα χρόνια και το «A.K.A.» του 2014. Στις αρχές της χρονιάς, η Lopez κυκλοφόρησε το soundtrack της ταινίας «Marry Me», στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Maluma και τον Owen Olsen.

Το τελευταίο προσωπικό τραγούδι της ήταν το «Cambia El Paso» σε συνεργασία με τον Rauw Alejandro το καλοκαίρι του 2021.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, το νέο άλμπουμ «This Is Me… Now» καταγράφει τη «συναισθηματική, πνευματική και ψυχολογική διαδρομή» της Jennifer Lopez τις τελευταίες δύο δεκαετίες».

«Με εξομολογητικά τραγούδια, προβληματισμούς για τις δοκιμασίες του παρελθόντος της, αισιόδοξες γιορτές της αγάπης με τη χαρακτηριστική δυναμική φωνή της, το «This Is Me…Now» ρίχνει φως στα δύσκολα παιδικά χρόνια, στις αποτυχημένες σχέσεις της και στην απίστευτη συναισθηματική διαδρομή που έχει κάνει», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το «This Is Me…Now» περιγράφεται ως ένα συναισθηματικά ειλικρινές άλμπουμ, διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο έχει δημιουργήσει στο παρελθόν, με την Jennifer Lopez να γράφει και τραγουδάει για τη ζωή της και τις εμπειρίες της, με τις οποίες θα ταυτιστούμε όλοι.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι «αυτές οι αυτοβιογραφικές ιστορίες θα οδηγήσουν σε άλλα πολύ προσωπικά πρότζεκτ που θα κυκλοφορήσουν την επόμενη χρονιά».

Η Jennifer Lopez παρομοίωσε το επερχόμενο άλμπουμ της σε συνέντευξή της στη Vogue με μια «μουσική οδύσσεια» όπως το «The Wall» των Pink Floyd.

«Δεν είμαι μία από αυτούς τους βασανισμένους καλλιτέχνες. Ναι, έχω ζήσει τεράστια θλίψη, όπως όλοι οι άλλοι, πολλές, πολλές φορές στη ζωή μου, και πόνο. Αλλά κάνω την καλύτερη μουσική μου ή την καλύτερη τέχνη μου είναι όταν είμαι ευτυχισμένη και γεμάτη και νιώθω πολλή αγάπη», εξήγησε.

Το «This Is Me… Then», ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ της Jennifer Lopez, περιείχε τραγούδια όπως το εμβληματικό «Jenny From the Block» με τους Jadakiss και Styles P, το «I’m Glad» και το «All I Have» με τον LL Cool J.

Το tracklist του «This Is Me… Now»

1. This Is Me … Now

2. Be Yours

3. Mad In Love

4. Can’t Get Enough

5. Rebound

6. not. going. anywhere.

7. Dear Ben pt. ll

8. Hummingbird

9. Hearts and Flowers

10. Broken Like Me

11. This Time Around

12. Midnight Trip To Vegas

13. Greatest Love Story Never Told