Jennifer Lopez - «Amor Amor Amor» ft. Wisin (Στίχοι - Stixoi - Lyrics)

[Wisin]

W

Los poderes

[Jennifer Lopez]

Dos cuerpos entregados

Un par de enamorados

Flechados, cansados

Sudor desenfrenado

Cuando tú y yo nos juntamos

Sin piedad, nos damos

Cuando hacemos el amor

Amor, amor, amor

Vuelvo a la vida, siento que vuelo

Cuando hacemos el amor

Amor, amor, amor

Vuelvo a la vida cuando toco tu cuerpo

[Wisin]

La la la eh, el sudor en tu piel

A mi me vuelves loco

Tus besos saben a miel

Ahora, eh!

Quiero tu desnudez

A mi si tú te vuelves lo hacemos otra vez

Cuando se pone el babydoll bomm arrasa

Una copa de vino y tumba la casa

No se que me pasa

Pero cuando me abrasa

Con su fuego me traspasa

Y en el medio de la cama se entrega

Siempre pa’ alante

Sabe como se breva

Y de pega, se pega

[Jennifer Lopez]

Cuando hacemos el amor

Amor, amor, amor

Vuelvo a la vida, siento que vuelo

Cuando hacemos el amor

Amor, amor, amor

Vuelvo a la vida cuando toco tu cuerpo

Amor toda la noche

Bañados en sudor

Tenemos la fortuna

De perder el control

Se oculta la luna

Cuando sale el sol

Se pierde mi blusa

Y tu pantalón

Suma la cama

Resta la ropa

Bésame rico

Vuelve me loca

Así, así, así

Así, así, así

Sabes a cielo

Hueles a gloria

Dame la vida y la victoria

Así, así, así

Asi

Yo quiero hacértelo lento

Tu cuerpo

Fluyendo así como el viento

Sin mezclar los sentimientos

[Wisin]

Bien lento, muy lento

Para aprovechar el tiempo, contigo bebé

[Jennifer Lopez]

Cuando hacemos el amor

Amor, amor, amor

Vuelvo a la vida, siento que vuelo

Cuando hacemos el amor

Amor, amor, amor

Vuelvo a la vida cuando toco tu cuerpo

[Wisin]

Hay emociones que no puedes controlar

Y gente que te vuelve loca