Η Jennifer Lopez αφιέρωσε ένα νέο τραγούδι στον Ben Affleck στον γάμο τους

Δείτε την Jennifer Lopez να τραγουδά ένα νέο τραγούδι στον Ben Affleck στον πρόσφατο δεύτερο γάμο τους.

Η Jennifer Lopez «δεν μπορεί να χορτάσει» τον νέο σύζυγό της, Ben Affleck.

Η 53χρονη τραγουδίστρια μετέφερε τα συναισθήματά της για τον Ben Affleck σε ένα τραγούδι που τραγούδησε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου δεύτερου γάμου τους.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, η Jennifer Lopez φαίνεται να τραγουδά το ακυκλοφόρητο τραγούδι κοιτάζοντας τον 49χρονο ηθοποιό, ο οποίος καθόταν σε μια καρέκλα μπροστά της και είχε ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του καθώς παρακολουθούσε.

«Όλη τη νύχτα νιώθω το πάθος στα μάτια σου / Είμαι ακόμα ερωτευμένη μαζί σου / Ξέρεις ότι δεν μπορώ να το χορτάσω», τραγουδά η Jennifer Lopez μαζί με μια ομάδα χορευτών.

Μόλις το βίντεο διακόπτεται, η Jennifer Lopez φαίνεται να είναι έτοιμη να τραγουδήσει το ρεφρέν του reggae τραγουδιού «I’m Still in Love With You», γνωστότερο από την εκτέλεση του Sean Paul και της Sasha το 2002.

Μόλις ένα μήνα αφότου παντρεύτηκαν αιφνιδιαστικά στο Λας Βέγκας, η Jennifer Lopez και ο Ben Affelck ενώθηκαν ξανά με τα δεσμά του γάμου του Σάββατο 20 Αυγούστου με την παρουσία της οικογένειας και των φίλων τους στο σπίτι του Ben Affelck στο Riceboro, στο καταφύγιο Hampton Island έξω από τη Σαβάνα της Τζόρτζια.

Την τελετή τέλεσε ο πνευματικός γκουρού Jay Shetty.

Ο οίκος Ralph Lauren σχεδίασε κατά παραγγελία τα τρία νυφικά φορέματα με τα οποία εμφανίστηκε η Jennifer Lopez κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Η Lopez μοιράστηκε φωτογραφίες από τα φορέματα, τις οποίες δημοσίευσε και η Vogue, σε ενημερωτικό δελτίο που έστειλε στους θαυμαστές της, γράφοντας: «Τα φορέματα ήταν ονειρικά… ευχαριστώ Ralph Lauren».

Η Jennifer Lopez και ο Ben Affleck γνωρίστηκαν το 2002 στα γυρίσματα της ταινίας «Gigli», της πρώτης από τις δύο ταινίες στις οποίες θα πρωταγωνιστούσαν μαζί (η δεύτερη ήταν το «Jersey Girl» το 2004), πριν αρραβωνιαστούν.

Το ζευγάρι καθυστέρησε το 2003 τον προγραμματισμένο γάμο του, προτού χωρίσει το 2004. Και οι δύο συνέχισαν τις ζωές τους και δημιούργησαν τις δικές τους οικογένειες. Η Jennifer Lopez και ο Ben Affleck επανασυνδέθηκαν πέρυσι και αρραβωνιάστηκαν ξανά τον Απρίλιο.